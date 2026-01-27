Državljanin Crne Gore S. M. (40) saslušan je u Trećem OJT u Beogradu zbog sumnje da je u kladionici u Zemunu prijetio zaposlenom. Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

S. M. (40), državljanin Crne Gore, saslušan je danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu na okolnosti krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni je osnovano sumnjiv da je 21. januara, u kladionici u Zemunu, ugrozio sigurnost radnika ove kladionice, N. N. (26), tako što mu je uputio prijetnju po život. Prema navodima iz krivične prijave, postupak okrivljenog izazvao je strah i ozbiljnu zabrinutost kod zaposlenog, što je predstavljalo ozbiljan rizik po njegovu bezbjednost.

Tokom saslušanja, u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, S. M. je izjavio danisu tačni navodi iz krivične prijave i negirao izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Zbog postojanja opasnosti od bjekstva, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je nadležnom sudu predlog da se prema osumnjičenom odredi pritvor, kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje postupka i prisustvo okrivljenog tokom daljih istražnih radnji.