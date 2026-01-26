Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv S.B. zbog sumnje da je pokušao da ubije psa lutalicu pa ranio brata, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Naime, postupajući po informaciji da se u bolnici u Bijelom Polju na ukazivanje ljekarske pomoći javila osoba sa povredom u predjelu butine koju je zadobila od zalutalog pušćanog zrna, službenici bjelopoljske policije preduzeli su hitne mjere i radnje i na osnovu operativnih aktivnosti na terenu, rasvijetlili ovaj događaj i podnijeli krivičnu prijavu protiv jedne osobe”, navodi se u saopštenju UP.

Kako su kazali, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, kako je ovo djelo kvalifikovano od strane tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem, krivična prijava podnijeta je protiv S.B.

“Sumnja se da je S.B. ovo djelo izvršio na način što je, dok se nalazio u lovu sa svojim bratom, postupajući krajnje nepažljivo i suprotno pravilima bezbjednog rukovanja oružjem, u namjeri da usmrti psa lutalicu sa udaljenosti od oko 150 metara, ispalio hitac iz lovačke puške, usljed čega je pogodio brata, u predjelu butine, nanijevši mu tjelesne povrede opisane u izvještaju ljekara specijaliste”, kazali su iz policije.

Od S.B. je, kako su dodali iz policije oduzeta puška marke „Franchi“,model Affinity Anniversario, kalibra 12 mm, sa 16 komada patrona istog kalibra, dok je od njegovog brata oduzeta lovačka puška marke „Benelli“, model Montefeltro, kalibra 12 mm, sa 13 komada patrona.

“Oduzeto oružje će biti predato nadležnom organu radi vođenja upravnog postupka sa predlogom za trajno oduzimanje oružja”, zaključili su iz UP.