Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici naložilo je službenicima Uprave policije da podnesu krivičnu prijavu protiv Cetinjanke Z. D., zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti – saopšteno je Pobjedi iz ODT Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Z. D. je, naime, preko društvene mreže Fejsbuk uputila prijetnje Cetinjaninu Milu Ivaniševiću, ali je, kako se ispostavilo, prijetila i drugim osobama.

Državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici obaviještena je o navedenom događaju i naložila je službenicima Uprave policije da podnesu krivičnu prijavu protiv lica Z. D. zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti – navodi se u saopštenju iz ODT Podgorica, koje je predmet preuzelo od ODT Cetinje.

„Cetinjani, na jade će vam dani doći“, „...spašavala sam neke ljudske živote i sa apetitom mogu da ga uzmem, jer trenirala sam...“, „...nema vas mnogo, srećom, a biće vas još manje“, „kači, kači zastave, bando, pa ću ti ih sve u usta nabiti i ugušiti te s njima“, „ne znate vi ni za Boga, neki inat komunistički ćerate, pašče jedno“, „i sad ovo prenesi po kafićima po Cetinju, neko će me poznati, pa mi dođite na kuću, da otključam, pustim i nema izlaska – živ ne izlaziš“ – samo su dio prijetnji koje je glasovnim porukama Z. D. uputila Milu Ivaniševiću, a koje je on prijavio policiji 9. januara, piše Pobjeda.

Kako je tom prilikom naglasio, zbog prijetnji koje mu je Z. D. uputila, brine se za svoju bezbjednost i bezbjednost svoje porodice, kao i da se „ne ponovi Medovina ili novi 1. januar“.

