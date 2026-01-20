Suđenje u predmetu "General", okrivljenima Vasu Uliću, Milu Božoviću, Ivanu Deliću, i ostalim optuženima za šverc kokaina odložen je danas za četvrti februar 2026.
Predsjednica specijalnog vijeća sudija Nada Rabrenović rekla je da nisu ispunjene procesne pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, kako javljaju Vijesti.
Navela je da su iz UIKS-a poslali mejl Višem sudu u kojem obavještavaju da je okrivljeni D.P. upućen na liječenje u specijalnu psihijatrijsku ustanovu Dobrota u Kotoru.
Sud je dobio informaciju iz te bolnice da je D.P. zadržan na liječenje i da nije sposoban da prisustvuje sudskom procesu.
Optužnicom SDT-a, okrivljeni su Radoje Zvicer, Vaso Ulić, Slobodan Kašćelan, Ulićev sin, Nikola Uić, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj,Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj, Dragan Pavličević, bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović, pišu Vijesti.
Optuženi su da su organizovali grupu i da su švercovali kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.