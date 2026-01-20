Suđenje u predmetu "General", okrivljenima Vasu Uliću, Milu Božoviću, Ivanu Deliću, i ostalim optuženima za šverc kokaina odložen je danas za četvrti februar 2026.

Izvor: MONDO

Predsjednica specijalnog vijeća sudija Nada Rabrenović rekla je da nisu ispunjene procesne pretpostavke za održavanje glavnog pretresa, kako javljaju Vijesti.

Navela je da su iz UIKS-a poslali mejl Višem sudu u kojem obavještavaju da je okrivljeni D.P. upućen na liječenje u specijalnu psihijatrijsku ustanovu Dobrota u Kotoru.

Sud je dobio informaciju iz te bolnice da je D.P. zadržan na liječenje i da nije sposoban da prisustvuje sudskom procesu.

Optužnicom SDT-a, okrivljeni su Radoje Zvicer, Vaso Ulić, Slobodan Kašćelan, Ulićev sin, Nikola Uić, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj,Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj, Dragan Pavličević, bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović, pišu Vijesti.

Optuženi su da su organizovali grupu i da su švercovali kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.