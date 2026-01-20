Policijski službenici su pronašli 300 manjih papirnih pakovanja u kojima se nalazio rezani duvan, težine oko 150 kg, upakovan u 10 većih PVC kesa i sakriven u ribarskim mrežama.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije ,,Centar" - Stanice granične policije Podgorica, su u mjestu Vranj, opština Tuzi, zaustavili i kontrolisali maloljetno lice starosti 17 godina iz Tuzi, koje je upravljalo vozilom bez registarskih oznaka, saopštili su iz UP.

Detaljnim pregledom vozila kojim je maloljetnik upravljao, policijski službenici su pronašli 300 manjih papirnih pakovanja u kojima se nalazio rezani duvan, težine oko 150 kg, upakovan u 10 većih PVC kesa i sakriven u ribarskim mrežama, dodali su iz policije.

Nakon prikupljenog obavještenja, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je naložio da se maloljetnik liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

On će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.