Policija je od jedne podgoričke firme tražila video-snimak, kako bi pokušala da utvrdi na koji način je hitac ispaljen iz vatrenog oružja završio u unutrašnjost automobila Podgoričanina B. J.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Taj stanovnik Glavnog grada je 15. januara, kada je krenuo na posao, u automobilu pronašao metak, a na vozilu oštećenje od ispaljenog hica.

Iz Uprave policije “Vijestima” su juče kazali da je Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Podgorica tog dana, oko 13.50 časova obaviještena od B. J. “da je na svom vozilu marke ‘BMW’ podgoričkih registarskih oznaka, koje se nalazilo u Ulici 4. jula, uočio oštećenje od projektila”.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu su policijski službenici preduzeli dalje mjere i radnje”, piše u odgovorima iz te bezbjednosne institucije, pišu Vijesti.

Oni navode da su, po zaprimljenoj prijavi, na lice mjesta izašli policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica:

“Kojom je prilikom na licu mjesta izvršen uviđaj i konstatovano oštećenje na pomenutom vozilu u dijelu lijeve strane poklopca prtljažnika. Daljim pregledom vozila u otvoru za instalacione kablove uočen je jedan projektil nepoznate marke i kalibra koji je izuzet sa lica mjesta, dok daljim pregledom nisu uočena druga oštećenja. Pronađeni projektil je izuzet i upućen na balističko vještačenje u Forenzičkom centru Uprave policije. U vezi s navedenim od strane policijskih službenika sačinjen je zapisnik o uviđaju, izvještaj o izvršenom kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta kao i fotodokumentacija.”

Odgovarajući na pitanja “Vijesti” kazali su da su njihovi službenici, obilaskom užeg i šireg lica mjesta, uočili da na jednom poslovnom objektu postoji video-nadzor.

“U odnosu na koji su se policijski službenici dopisom obratili kompaniji koja posluje u istom radi izuzimanja video-materijala. Sa daljim ishodom postupanja policije povratno će biti upoznat postupajući tužilac koji će nakon kompletiranja spisa predmeta izvršiti pravnu kvalifikaciju djela”, dodali su iz UP, javljaju Vijesti.

Prethodno, “Vijestima” su nezvanično kazali da pretpostavljaju da je vozilo oštećeno tokom šenlučenja 13. januara uveče.

Podgoričanin je, međutim, listu ispričao d se 14. januara oko 22.30 časova vratio kući s posla i parkirao automobil koji nije bio oštećen na parkingu ispred zgrade u kojoj stanuje, nakon čega je otišao u stan.

“Kada sam krenuo na posao, oko 13.30 sati, primijetio sam rupu od metka na krovu automobila, u zadnjem dijelu iznad gepeka. Odmah sam pozvao policiju i prijavio događaj”, rekao je on istog dana kada ga je u vozilu sačekao metak.

Tada je dodao da je s njim ubrzo, već poslije nepuna dva minuta, kontaktirao inspektor, kojem je detaljno objasnio što se dogodilo. “Desetak minuta kasnije, na lice mjesta je stiglo službeno vozilo, a muškarac koji se predstavio kao forenzičar izvršio je uviđaj, fotografisao oštećenje i izvadio metak koji je probio krov automobila i ostao u unutrašnjosti. Zapisao je moje lične podatke i saopštio da će sa mnom naknadno kontaktirati. Sad čekam dalja obavještenja”, rekao je B. J. “Vijestima”.

Taj Podgoričanin uputio je apel građanima koji posjeduju vatreno oružje da ga koriste krajnje odgovorno, pažljivo i savjesno.

“Umjesto automobila, na tom mjestu je mogao biti čovjek, a ishod je mogao biti tragičan. Srećom, u ovom slučaju nije bilo povrijeđenih, ali ovo je ozbiljno upozorenje koliko neodgovorno ponašanje može biti opasno”, poručio je.