Ministarstvo pravde je objavilo Nacrt zakona o dopunama Krivičnog zakonika kojim se uvodi novo krivično djelo – nezakonito bogaćenje u vezi sa vršenjem javne funkcije, kao ključni alat u borbi protiv visoke korupcije, prenosi RTCG.

Predloženim rješenjem, po prvi put se kriminalizuje sticanje imovine javnih funkcionera koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa njihovim zakonitim prihodima, čak i kada nije moguće dokazati tačno porijeklo imovine.

Prema članu 417a, javni funkcioner koji tokom obavljanja funkcije ili u periodu vezanom za nju stekne, prenese ili prikrije imovinu vrijednu više od 50.000 eura, a koja nije u skladu sa njegovim prihodima, može biti kažnjen zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ako vrijednost imovine prelazi 100.000 eura, kazna je jedna do osam godina zatvora.

Zakon predviđa i obavezno oduzimanje nezakonito stečene imovine, bez izuzetaka, a posebna pažnja posvećena je sprečavanju prenošenja imovine preko članova porodice i povezanih lica. Nacrt propisuje da će se imovina stečena preko bliskih osoba smatrati imovinom javnog funkcionera, osim ako se dokaže suprotno.

Krug povezanih lica obuhvata srodnike do drugog stepena, bračne i vanbračne partnere, članove zajedničkog domaćinstva, kao i svako drugo lice sa kojim funkcioner ima poslovni ili drugi odnos radi lične koristi.

Ministarstvo pravde navodi da postojeća krivična djela, poput zloupotrebe službenog položaja i pranja novca, ne pokrivaju situacije kada se ne može dokazati tačan tok novca, pa je uvođenje nezakonitog bogaćenja odgovor na tu pravnu prazninu. Predložene izmjene su usklađene i sa EU Direktivom 1260/2024 i Konvencijom UN protiv korupcije.

Nacrt zakona je trenutno u fazi javne rasprave, nakon čega će biti upućen u skupštinsku proceduru.