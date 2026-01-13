Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora maloljetnoj osobi zbog sumnje da je izvršila krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
“Osnovano se sumnja da je maloljetno lice prijetilo da će napasti na službenike Odjeljenja bezbjednosti Nikšić koji su ga pozvali u službene prostorije radi preduzimanja službene radnje prikupljanja potrebnih obavještenja od istog”, navodi se u saopštenju nikšićkog ODT-a, javlja CdM.