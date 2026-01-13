Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora maloljetnoj osobi zbog sumnje da je izvršila krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić