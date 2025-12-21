Tokom oporavka, Zvicer je preko Skaj aplikacije komunicirao sa saradnicima i komentarisao postupke supruge. Jedan od razgovora vodio je sa crnogorskim policajcem Ljubom Milovićem.

Izvor: detective-info.com.ua

Radoje Zvicer, šef "kavačkog klana", preživio je atentat 26. maja 2020. godine u Kijevu. Plaćene ubice iz redova "škaljarskog klana" ispalile su rafale dok je Zvicer džogirao ispred zgrade u elitnom dijelu grada. Sigurnu smrt spriječila je njegova supruga Tamara Zvicer, koja je pucala na napadače, pokazuju snimci nadzornih kamera.

Tokom oporavka, Zvicer je preko Skaj aplikacije komunicirao sa saradnicima i komentarisao postupke supruge. Jedan od razgovora vodio je sa crnogorskim policajcem Ljubom Milovićem, u kojem je Milović istakao:

"Kako si ženu obučio, ali srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi, a onda više nisi bio tema. Od tada se samo o njoj priča."

Zvicer je, prema presretnutim porukama, bio iznenađen hrabrošću supruge:

"Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi pištolj i trči za njima... Reko, gdje ode, što je ovo, evo je vraća se i kaže: 'Pobegle p***'"* – napisao je Zvicer.

Milović je Zvicera savjetovao da pazi šta govori dok se oporavlja u bolnici, upozoravajući da ne ozvuči prostorije i da o osjetljivim temama komunicira porukama sa suprugom.

Izvor: Kurir, Policija Ukrajine

Ljubo Milović, saradnik Radoja Zvicera, u daljoj konverzaciji savjetovao je ranjenog šefa "kavačkog klana" da pazi šta govori dok se oporavlja u bolnici.

"Da ne ispadne da pametujem, slušaj sada jedan zaključak, brate. Obrati pažnju na glasovne poruke, šta govoriš, da ne ozvuče prostorije gdje te budu prebacivali. O osjetljivim temama piši poruke supruzi" – naveo je Milović, koji se i dalje nalazi u bekstvu nakon što je otkriveno da je bio ključna karika u organizaciji Zvicerovih aktivnosti.

Zvicer je na ova upozorenja odgovarao da danima priča isključivo o ranama koje je zadobio tokom atentata:

"Kako si odreagovao j*** ti sunce... E što proživjesmo dok nisi oči otvorio... Mada smo vjerovali svi u tebe da ćeš izdržati"* – poslao mu je Milović putem Skaja.

Izvor: detekciv-info.ua

Tokom prepiske, 1. juna 2020., saradnici su komentarisali i "škaljarce" koji su pokušali atentat, planirajući da od osumnjičenih izvuku imena naručilaca, iako je jasno da je vrh suparničkog klana odgovoran za akciju u Ukrajini.

Zvicer je istakao:

"Vidjeću da ih stiskaju za špijanje svih glavnih, ako ne, da se oderu... Da pomenu Šklempa (Jovan Vukotić), (Alan) Kožara, (Filip) Koraća, ove jače, ako može to sa našom murijom, bio bi kraj."

Milović je odgovorio:

"To bi bilo pravo, samo da ih jedan pomene. Dovoljno bi bilo."

Šef "kavčana" potom pita policajca da li treba da radi na tome u Ukrajini, dok se oporavlja od rana zadobijenih u oružanom napadu. Milović pojašnjava da je saradnja išla preko britanskog oficira za vezu i da su odmah poslati snimci kako bi se identifikovali osumnjičeni.

Zvicer dodaje:

"Moramo ih stegnuti u mengele, ja ih mogu riješiti ovdje."

Nakon mjesec dana, prepiska se nastavila i odnosila se na situaciju osumnjičenih atentatora. Milović je obavještavao Zvicera o dešavanjima u Ukrajini i držao sve pod kontrolom:

"Sad opet zove Artjom, opet ga zvali, sve što treba rekao da će da urade... čuli su za situaciju. Ali nisu znali o kome se radi. Znači imaju tamo ljudi dosta. Treba im reći da napadnu ove u zatvor."

Zvicer je tada naglasio da je već uložio novac kako bi osumnjičeni počeli da “pevaju” imena vođa škaljarske organizacije:

"Danas sam dao 30h (hiljada) da krenu sa stiskanjem, da špijaju Kožara i te glavne... Pa, ako ne može, onda da se kidaju."

Tokom dopisivanja, konstatovano je da je Stefan Đukić, jedan od napadača, "završio misiju" nakon što je uhapšen nedugo po pucnjavi:

Zvicer: "Mada, Đukić je gotov"

Milović: "Đukić je završio misiju"



Izvor: strana.ua/Kurir/Printscreen/Adria media group

Milović je dodao da su ranije upozoravali na Emilа Tuzovića:

"Za onog Tuzovića me Nemanja upozoravao odavno, i rekao mi da se pripazimo od njega, još kad je dolazio u Donju Goricu kod onog Donja kad su upadali..."

Zvicer je odgovorio:

"Znao sam ja sve za njega, ali se izgubio."

Osumnjičeni Stefan Đukić, Emil Tuzović, Milan Branković i Petar Jovanović i dalje se nalaze u ukrajinskom pritvoru. Kako provode dane iza rešetaka, može se pročitati OVDE. Radoje Zvicer i Ljubo Milović i dalje su u bekstvu, a za njima su raspisane Interpolove potjernice.