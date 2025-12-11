Ranjena jedna osoba u pucnjavi u Podgorici.

Izvor: MONDO

Večeras se dogodila pucnjava u Podgorici kada je ranjen Đuro Vujović. On je ranjen u Ulici kralja Nikole i sa lakšim povredama je transportovan u Urgentni blok Kliničkog centra.

Pucnjava se dogodila večeras oko 20.20 časova. Očevidac pucnjave je naveo da su ispaljena tri metka u jednu osobu.

Da podsjetimo, u srijedu 10. novembra dogodila se pucnjava u Nikšiću kada su ranjene dve osobe. Navodno su ranjeni muškarci u Nikšiću pripadnici "škaljarskog klana".