Ranjena jedna osoba u pucnjavi u Podgorici.
Večeras se dogodila pucnjava u Podgorici kada je ranjen Đuro Vujović. On je ranjen u Ulici kralja Nikole i sa lakšim povredama je transportovan u Urgentni blok Kliničkog centra.
Pucnjava se dogodila večeras oko 20.20 časova. Očevidac pucnjave je naveo da su ispaljena tri metka u jednu osobu.
Da podsjetimo, u srijedu 10. novembra dogodila se pucnjava u Nikšiću kada su ranjene dve osobe. Navodno su ranjeni muškarci u Nikšiću pripadnici "škaljarskog klana".
