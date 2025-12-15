Ubijena žena u Leskovcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne ubijena je žena u Leskovcu, saznaje nezvanično "Rešetka". Ona je, prema pisanju ovog portala, bježala od muškarca Bulevarom Nikole Pašića koji ju je sustigao i izbo nasmrt.

Ubistvo se, prema rečima svedoka, dogodilo danas popodne oko 16.30 časova. Ljekari Hitne pomoći su pokušali reanimaciju, ali nažalost nisu mogli ništa da urade.

Bulevar Nikole Pašiča je zatvoren za saobraćaj. Na licu mesta nalazi se veliki broj policije.

Osumnjičeni je uhapšen. Nije poznat motiv zločina.

(Rešetka/MONDO)