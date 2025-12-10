Uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policija je saopštila da je nakon višemjesečnih aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva “Baku” uhapsila policijskog službenika Đ.B. (29) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju.

“Sumnja se da je Đ.B. krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, izvršio na način što je u svojstvu službenog lica, inspektora za strance u Sektoru granične policije sa sjedištem u Odjeljenju bezbjednosti Kolašin, prilikom kontrole stranih državljana koji rade na gradilištima u opštini Kolašin kontinuirano tokom druge polovine 2025. godine, nevršenjem svoje službene dužnosti i nepreduzimanjem mjera i radnji koje je bio dužan da učini, omogućio stranim državljanima boravak i rad suprotno Zakonu o strancima, na koji je način pribavio protivpravnu imovinsku korist za sebe i drugoga”, navodi policija.

Uprava policije poručuje da šalje jasnu poruku da je proces integriteta nužnost i konstanta, kako za otkrivanje nezakonitog djelovanja i zloupotreba policijskih službenika iz prethodnog perioda, tako i u aktuelnom periodu, te će se odlučno i neselektivno suprotstaviti korupciji i zloupotrebama koje dolaze iznutra i nastaviti preduzimanje kontinuiranih aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju koruptivnih i drugih krivičnih djela koji urušavaju integritet policijske organizacije u cilju uspostavljanja stabilnijeg društvenog ambijenta i vraćanja povjerenja u rad institucija.