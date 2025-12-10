Nakon sprovedene obrade i prikupljenog obavještenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se G.N. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je saopštila da su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, na letu koji saobraća na liniji Podgorica – London, kontrolisali lice koje je na uvid dalo putnu ispravu – pasoš Republike Letonije na ime V.P. (36).

“Službenici policije su već na prvoj liniji granične kontrole posumnjali u vjerodostojnost i ispravnost putne isprave – pasoša, zbog čega je izvršena i detaljna granična provjera kojom je utvrđeno da se radi o totalnoj reprodukciji i falsifikatu dokumenta. Nakon sprovedene kriminalističke obrade, ovo lice je identifikovano kao G.N. (37), državljanin Republike Gruzije”, navodi policija.

On će danas, uz krivičnu prijavu biti sproveden na dalju nadležnost postupajućem državnom tužiocu.