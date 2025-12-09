Tokom noći u Nikšiću je obijena Pekara „Božović“, prenosi RTNK
Nepoznati počionioci su razbili zaštitno staklo i iz unutrašnjosti otuđili pazar i registar-kasu.
Policija je objavila uviđaj.
Pekara se nalazi u zgradi „Desetka“.
Hvala što ste nam poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Tokom noći u Nikšiću je obijena Pekara „Božović“, prenosi RTNK
Nepoznati počionioci su razbili zaštitno staklo i iz unutrašnjosti otuđili pazar i registar-kasu.
Policija je objavila uviđaj.
Pekara se nalazi u zgradi „Desetka“.
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Svijet
| Prije 11 min
Region
| Prije 17 min
Region
| Prije 21 min
Fudbal
| Prije 36 min
Košarka
| Prije 41 min
07.09.2025.
02.08.2025.
27.07.2025.