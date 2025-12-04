Za nešto više od dvije godine bezbjednosne smetnje za rad u policiji utvrđene su kod 68 policijskih službenika.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore/Printscreen

Ovo je navedeno u informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova koja je objavljena na sajtu Vlade.

“Za period od 1. oktobra 2023. do 3. decembra 2025. godine inicirano je 138 postupaka bezbjednosnih provjera. Kod 68 policijskih službenika utvrđeno je postojanje bezbjednosnih smetnji, dok je za 18 službenika utvrđeno da takve smetnje ne postoje”, saopšteno je u informaciji.

Četiri postupka su obustavljena zbog penzionisanja policijskih službenika.

“Za preostalih 48 postupak provjere su i dalje u toku”, dodaje se u informaciji.

U januaru 2025. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore suspendovalo je 19 policajaca zbog neprolaska sigurnosnih provjera.

U aprilu 2025. objavljeno je da je još šest policajaca suspendovano zbog formiranja kriminalne organizacije, bezbjednosnih smetnji i drugih ozbiljnih prekršaja, dok su u julu iste godine suspendovana dodatna tri policajca.

Razlozi za suspenziju su, kako je tada saopšteno, “bezbjednosne smetnje” za dalji rad policajaca, poput povezanosti s kriminalnim grupama, navodne zloupotrebe položaja, posjedovanja neobjašnjive imovine i korišćenja psihoaktivnih supstanci.

Cilj je, kako su više puta isticali u MUP-u, “očistiti” policijske redove — ukloniti službenike čiji integritet ili profesionalnost kompromituju instituciju, te povratiti povjerenje građana u institucije reda.