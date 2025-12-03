Uhapšen I.V. (38) zbog sumnje da je iskorištavao djecu za pornografiju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Preduzimajući kontinuirane aktivnosti u cilju suzbijanja krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala i identifikacije osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem ove vrste djela, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala su zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, uhapsili osobu osumnjičenu za iskorišćavanje djece za pornografiju”, navodi se u saopštenju.

Naime, uhapšen je I.V. (38), državljanin Crne Gore za kojeg se sumnja da je izvršio pomenuto krivično djelo na način što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao audiovizuelni materijal pornografskog sadržaja na kojima se nalaze malodobne osobe.

“Sa prikupljenim podacima i obavještenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se protiv I.V. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret i da se uhapsi”, dodaju u saopštenju UP.

I.V. će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku, zaključili su.