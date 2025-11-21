Pojasnili su da je akcija realizovana na međunarodnom nivou, u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Mađarskoj i Crnoj Gori.

Izvor: Screenshot/Uprava policije

Crnogorska policija objavila je snimak realizacije međunarodne akcije "Mozaik 2025", čiji cilj je bio otkrivanje krivičnih djela dječje pornografije, identifikacija, procesuiranje i hapšenje njihovih učinilaca.

Pojasnili su da je akcija realizovana na međunarodnom nivou, u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Mađarskoj i Crnoj Gori.

"Crnogorska policija realizovala međunarodnu akciju 'Mozaik 2025'. Akcija usmjerena na otkrivanje i suzbijanje dječije pornografije. Službenici Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala identifikovali i locirali odgovorna lica, te izvršili pretres stanova i drugih prostorija koje koristi pet lica. Oduzet je 41 elektronski uređaj, tri lica su procesuirana krivičnim prijavama. Dva su lišena slobode zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela iskorišćavanje djece za pornografiju", objavili su danas iz Uprave policije (UP), uz snimak akcije.

Ranije su saopštili da su službenici Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala identitifikovali su, locirali i izvršili pretres stanova i drugih prostorija koje koristi pet lica, oduzeli 41 elektronski uređaj i procesuirali tri lica, od kojih su dva lišena slobode, zbog sumnje da su počinili krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Tada je objašnjeno da su uhapšeni N. R. (32) protiv koga je Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom podnijeta krivična prijava, zatim A.S. (21) koji je lišen slobode i procesuiran nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i A.V. (38) koji je lišen slobode i procesuiran Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru".

Iz UP su, govoreći o toj međunarodnoj akciji, ranije naglasili i da su kod još dvije osobe izvršeni pretresi u u cilju pronalaska materijalnih dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.

"Tokom ove godine sprovedeno je i preventivno operativno djelovanje pod nazivom 'Temida, usmjereno na identifikaciju maloljetnih lica sa teritorije Crne Gore, koja samoinicijativno fotografišu ili snimaju sadržaje pornografskog karaktera, bilo iz zabave ili radi dalje distribucije. Ovaj vid djelovanja takođe ima za cilj zaštitu maloljetnika i sprečavanje razmjene i distribucije tako nastalog materijala, kao i njihovo upoznavanje sa rizicima korišćenja društvenih mreža i mogućim posljedicama neadekvatnog digitalnog ponašanja", saopštili su ranije iz UP.