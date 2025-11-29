Policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, izvršila pretres stana koji koristi Ž.O., prilikom čega je pronađen pištolj marke CZ, 50 komada municije i dva okvira za pištolj, sve u ilegalnom posjedu.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad lišili su slobode 57-godišnjeg Podgoričanina Ž.O., zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, izvršila pretres stana koji koristi Ž.O., prilikom čega je pronađen pištolj marke CZ, 50 komada municije i dva okvira za pištolj, sve u ilegalnom posjedu. Nakon prikupljenih obavještenja, osumnjičeni je lišen slobode.

Operacija “Lugansk” rezultat je snažne međuinstitucionalne saradnje i sprovedena je u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, Obavještajno-bezbjednosnim direktoratom Ministarstva odbrane i Osnovnim državnim tužilaštvom.

U prethodnim fazama operacije policija je lišila slobode i: D.S. (61) iz Danilovgrada zbog sumnje da je učestvovao u stranim oružanim formacijama, i D.B. (74) iz Danilovgrada zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Tokom akcije izvršeni su pretresi na 13 lokacija u Nikšiću, Danilovgradu i Podgorici, pri čemu je oduzeto 24 komada vatrenog oružja, preko 1.000 komada municije različitog kalibra, kao i noževi, sablje, bajoneti, uniforme, zastave i druga obilježja povezana sa formacijskim organizacijama i grupama.