Realizovana je višemjesečna policijska operacija „Lugansk“, usmjerena na dokazivanje učešća lica u stranim oružanim formacijama, protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

,,Policijskom operacijom je do sada obuhvaćeno 12 lica, a tokom jučerašnjeg dana i noći izvršeni su pretresi na 13 lokacija – 12 stambenih i pomoćnih objekata i jednoj advokatskoj kancelariji, na području tri grada – Danilovgrada, Nikšića i Podgorice, u kojima je pronađeno i oduzeto: 24 komada vatrenog oružja, preko 1.000 komada municije, više okvira, devet noževa, sablji i bajoneta, kao i uniforme, zastave i druga obilježja formacijskih organizacija i grupa, te drugi predmeti koji se shodno zakonu mogu oduzeti, a u vezi sa ovim i povezanim krivičnim djelima", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Danilovgradska policija je zajedno sa Podgoričkom i Nikšićkom, identifikovala i uhapsila D.S (61) iz Danilovgrada, osumnjičenog za izvršenje krivičnog djela učestvovanje u stranim oružanim formacijama.

,,Materijalni dokazi, prikupljeni u prethodnom periodu, ukazuju na sumnju da je D.S, protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava, učestvovao u stranoj oružanoj formaciji Ruske federacije, u to u Lugansku, u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine na ukrajinskoj teritoriji, u periodu od početka 2023. do početka 2025. godine, te da je na osnovu učešča u stranom ratu i u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog djela protivzakonito pribavljao i posjedovao ogromna novčana sredstva, od čega je 1.500.000 eura (jedan milion i pet stotina hiljada eura) bilo na tekućem računu ovog lica", dodaju u saopštenju.

Pretresom stambenih i drugih prostorija koje koristi D.S, policija je pronašla i oduzela: vazdušnu pušku bez potrebne dokumentacije, više komada vojne uniforme, pancire, šlemove, uniforme Kozačkog bratstva, uređaje za komunikaciju, SIM kartice, članske karte, veći broj računa i uplatnica, uvjerenje o državljanstvima i pasoše stranih država, knjižicu za učešće na frontu, dokaz o posjedu vrijedne nekretnine, kao i druge predmete i stvari.

Policijsko – tužilačke aktivnosti su bile proširene i na još 11 lica.

,,Jedno lice, kod kojeg je pronađeno oružje – D.B (74) iz Danilovgrada, je takođe uhapšeno, zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a pretresom je osim ovog oružja – lovačke puške u ilegalnom posjedu, pronađeno i 18 komada municije", navode iz UP.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi J.B (64) iz Nikšića pronađeni su i oduzeti pištolj marke „Zastava“ M57 sa tri okvira u kojima se nalazilo 27 komada municije, puščani metak, manevarski metak, uniforma, ruska zastava, kozačka zastava, pet većih noževa i kozački mač.

Kod Đ.V iz Nikšića je pretresom pronađeno: dva pištolja marke „Zastava", 803 komada

municije, pištoljski okvir sa osam komada municije, USB memorija, dron i tri lap topa.

Kod B.J (47) iz Danilovgrada su pretresom pronađene kozačka sablja, kozačka uniforma, više amblema, dva bajoneta, vojna oprema i sredstva komunikacije. Pretresom kuće kod Ž.J (38) iz Danilovgrada pronađeni su uređaj za komunikaciju, futrola za pištolj, futrola za rezervni okvir, durbin i lap top. Kod G.K. (49) iz Danilovgrada je pretresom pronađeno pet sredstava komunikacije, fleš memorija, dva omota od SIM kartica, amblemi, vojna oprema kozačka uniforma i tri putne isprave. Pretresom stana B.G (55) iz Nikšića pronađena su i oduzeta dva uređaja za komunikaciju. Kod M.A. (35) su pronađeni i oduzeti sredstvo za komunikaciju, tablet i dva omota od SIM kartica. Pretresom su kod D.V (31) iz Podgorice pronađeni i oduzeti dva uređaja za komunikaciju i omoti za SIM kartice.

Pretresom stana i drugih prostorija V.B (59) u Podgorici pronađeno je i oduzeto 20 komada oružja, za koje će se izvršiti sveobuhvatne provjere o legalnosti posjedovanja i nabavke, u skladu sa Zakonom o oružju, u cilju utvrđivanja legalnosti i opravdanosti sakupljanje i držanja oružja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Izvršen je i pretres advokatske kancelarije Đ.V. u Podgorici tokom kojeg nisu pronađene nedozvoljene stvari i predmeti. Za jednim licem, Ž.O, se traga.

O događaju i pronađenim i oduzetim predmetima upoznati su nadležni državni tužioci, radi daljeg postupanja.

,,U cilju sprovođenja daljih dokaznih radnji za izvršenje krivičnog djela učestvovanje u stranim oružanim formacijama, spisi predmeta i predmeti će biti dostavljeni Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kada je u pitanju lice D.S, lišeno slobode zbog navedenog krivičnog djela, podsjećamo da su ga službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad lišili slobode u prethodnom periodu, i to u junu 2025. godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnim materija, kada je pretresom njegove kuće pronađeno 12 kilograma eksploziva, upakovanih u manja pakovanja od 200 grama u obliku pojasa. Lice je tada predato nadležnom državnom tužiocu, uz krivičnu prijavu", zaključuju u saopštenju.