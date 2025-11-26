Suspendovana specijalna tužiteljka Lidija Mitrović zatražila je odlaganje izdržavanja sedmomjesečne zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđena zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu „Klap“, navodi Dan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici ranije je oglasio krivom jer je, nakon što su okrivljeni uplatili zaostale poreske obaveze, odbacila krivične prijave za utaju poreza protiv četiri fizička i jednog pravnog lica.

Iako je presuda pravosnažna skoro pola godine, Mitrović još nije počela da služi kaznu. Osnovni sud u Podgorici potvrdio je da je njen zahtjev za odlaganje odbijen 24. oktobra, ali je ona uložila žalbu, pa će o tome odlučivati Viši sud.

Presuda kojom je kažnjena zatvorom izrečena je krajem prošle godine u ponovljenom postupku, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu odluku i predmet vratio na ponovno suđenje. U maju je drugostepeni sud potvrdio novu presudu, ali nije poznato zbog čega od tada nije pokrenut postupak izvršenja kazne, uprkos zakonskoj obavezi da se to učini odmah po prijemu pravosnažne odluke.

Zakon predviđa mogućnost odlaganja kazne u posebnim slučajevima, poput teške bolesti, smrtnog slučaja u porodici ili završetka školovanja, ali nije poznato na koje se razloge Mitrović pozvala.

Tokom postupka ona je tvrdila da u prijavama koje je odbacila nije bilo elemenata krivičnog djela, dok su Viši i Apelacioni sud zaključili da je, kao službeno lice, protivpravno iskoristila svoj položaj i primijenila odlaganje krivičnog gonjenja iako je znala da se taj institut ne može koristiti za utaju poreza, prenosi Dan.