„Utvrđeno je da se u konkretnom slučaju ne radi o krivičnom djelu, već o prekršaju, zbog čega je pred nadležnim sudom podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka“, naveli su iz Višeg državnog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici okončalo je postupak formiran nakon što je Osnovno državno tužilaštvo u Baru utvrdilo da je prošle godine u OŠ „Meksiko“ jedan učenik izgovarao i pjevao poruku „Nož, žica, Srebrenica“. Više tužilaštvo je zaključilo da u radnjama maloljetnika nema elemenata krivičnog djela, ali da postoji osnov za pokretanje prekršajnog postupka, saopšteno je juče Pobjedi.

Još krajem avgusta prošle godine, iz ODT-a Bar potvrđeno je da je učenik pjevao sporni slogan. Rukovodilac tužilaštva Radovan Đurišić tada je kazao da je predmet, formiran u februaru, ustupljen Višem tužilaštvu jer se razmatralo da li radnje maloljetnika mogu biti kvalifikovane kao krivično djelo iz njihove nadležnosti, piše Pobjeda.

Postupanje tužilaštva uslijedilo je nakon što je uprava škole prethodno prijavila jednog roditelja policiji, s obrazloženjem da je na društvenim mrežama objavio netačne navode koji su izazvali uznemirenje među učenicima. Roditelj je tada javno tvrdio da je njegovo dijete, učenik trećeg razreda, ranije napustilo nastavu jer su stariji učenici navodno pjevali sporni slogan.

Istovremeno su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da je poruka objavljena i u jednoj od školskih Vajber grupa. Međutim, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je saopštilo da im je poznat samo slučaj prijave protiv roditelja zbog objave na društvenim mrežama, dok je uprava škole demantovala da je došlo do incidenta kakav je bio predstavljen u javnosti.

Nakon više medijskih izvještaja o sporom rješavanju predmeta, oglasila se i uprava škole, ističući da bi dalja medijska pažnja mogla narušiti međuvjersku i međuetničku toleranciju koju škola njeguje više od jednog vijeka.

Naglasili su da su na vrijeme obavijestili sve nadležne institucije — Centar bezbjednosti Bar, Ministarstvo, Školski odbor, Savjet roditelja i Nastavničko vijeće — te da su obavili sve tražene procedure.

Prema mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda od 19. aprila 2024, u postupku nije utvrđeno da su učenicima škole bila povrijeđena prava, piše Pobjeda.