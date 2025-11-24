Hitna pomoć mu je ubrzo ukazana, a potom je inspektorima danilovgradske policije dao izjavu o porijeklu garderobe koju je nosio osumnjičenoj za šverc droge, državljanki Bosne i Hercegovine, Arneli Trnki.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Advokatu M. K. pozlilo je danas na prijavnici spuškog zatvora, nakon što su službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u farmerkama koje je namjeravao da unese svojoj branjenici pronašli zamotuljak sa praškastom materijom bijele boje.

Hitna pomoć mu je ubrzo ukazana, a potom je inspektorima danilovgradske policije dao izjavu o porijeklu garderobe koju je nosio osumnjičenoj za šverc droge, državljanki Bosne i Hercegovine, Arneli Trnki, pišu Vijesti.

M. K. je policiji ispričao da je Trnki danas trebalo da odnese garderobu za njeno planirano vjenčanje sa partnerom Petrom Pejovićem, uhapšenim 1. jula zbog ulične prodaje droge. Naveo je da je samo želio da pomogne i da je garderoba spakovana u stanu u kojem je Trnka boravila do hapšenja, prema spisku koji je ona sastavila. Dodao je da je spreman da bude poligrafski ispitan.

Prema njegovim riječima, u pakovanju garderobe pomogle su mu izvjesna V. i njena sestra, koje su mu kazale da ne poznaju Trnku, ali da suprug jedne od njih zna Pejovića.

"Spisak stvari koji mi je Arnela dala, a koje su joj bile potrebne za vjenčanje, spakovale su u bijelu kesu koju sam 22. novembra zatekao u stanu. Na kesi je pisalo Petar Pejović. V. je po spisku gledala stvari i pakovala ih preda mnom, to jest ono što smo mogli zajedno da pronađemo. Spiskove imam u kancelariji. Za ostale stvari, poput farbe za kosu i nekih ženskih potrepština, zamolio sam V. da ih ona kupi", ispričao je advokat.

Istakao je da je bijelu kesu posljednju iznio iz stana i stavio u automobil, jer su se u njoj nalazile stvari koje je Trnka tražila za vjenčanje.

Navodi da je dan ranije, 21. novembra, kada je bio u posjeti Trnki, sa načelnicom Tanijom u zatvoru dogovorio da će on unijeti garderobu potrebnu za ceremoniju planiranu za ponedjeljak, 24. novembar, budući da Trnka nema rodbine, prenose Vijesti.

Dodao je da mu je žena drugog pritvorenika, koja je učestvovala u pakovanju, danas dala farbu, nakon čega se uputio ka UIKS-u.

"Službenicima UIKS-a rekao sam da ne znam tačno šta se sve nalazi u kesi, osim da je većinom riječ o stvarima za vjenčanje. Prilikom pregleda, službenik je iz džepa jednih farmerki izvadio PVC zamotuljak sa nekom praškastom materijom, koliko se sjećam - bijele boje. Bio sam zatečen, pozlilo mi je, pozvali su Hitnu pomoć… Nakon toga sam samovoljno došao u policiju da dam obavještenje i spreman sam na poligraf. Moja jedina krivica je što sam se uplitao u nešto što me nije trebalo interesovati. Smatram da ni V. nema veze sa tim, vjerujem da je i ona, kao i ja, samo htjela da pomogne", naveo je M. K.