Kako navode, na osnovu toga, osnovano se sumnja da su ova lica izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo je još dvije krivične prijave Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici zbog osnovane sumnje da su lica A.H. i S.O. dostavila lažne i neistinite obrazovne isprave za koje se u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave, nadležne ustanove utvrdile da nisu vjerodostojne javne isprave", saopšteno je iz Ministarstva, javlja Pobjeda.

,,Očekujemo od nadležnih organa da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, u cilju rješavanja ovog značajnog institucionalnog problema", navode u saopštenju.