Mandić je u pritvoru zbog sumnje da je pucao u Darka Perovića i Arisa Turkovića, ali, kako je utvrdilo tužilaštvo, nije imao namjeru da ih ubije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud usvojio je 1. avgusta ustavnu žalbu koju sam podnio u ime svog klijenta Danila Mandića i utvrdio da je rješenjem Apelacionog suda Crne Gore od 12. juna 2025. godine mom klijentu povrijeđeno pravo na slobodu i bezbjednost iz članova 29. stav 1 i 2 i člana 30. stav 1 Ustava Crne Gore, kao i pravo iz člana 5. stav 1 tačka c) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, saopštio je advokat Miroje Jovanović.

"Ustavni sud je zaključio da, imajući u vidu sve dokaze u predmetu, ne postoje dovoljno konkretni i pouzdani razlozi koji bi, na nivou osnovne sumnje, povezali mog klijenta sa izvršenjem krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret", navodi se u saopštenju koje je Jovanović dostavio medijima.

On je istakao da iako su sudovi tvrdili da postoji osnovana sumnja, pažljivom analizom sadržaja i prirode izvedenih dokaza, na način na koji su ih ti sudovi tumačili, utvrđeno je da oni ostavljaju ozbiljne sumnje u pogledu toga ko je i na koji način izvršio predmetna djela, kako prenose Vijesti.

"Sud je prihvatio moje navode da je ocjena dokaza bila proizvoljna, bez njihove međusobne usaglašenosti i bez ispunjenja kriterijuma za postojanje osnovne sumnje. Posebno je istaknuto da obrazloženje rješenja o produženju pritvora nije sadržalo detaljne razloge koji bi opravdali pritvaranje, što predstavlja povredu prava na slobodu i bezbjednost.

"Nadam se, kao branilac u ovom predmetu, da će redovni sudovi u daljem toku postupka dosljedno primjeniti pravilo o opšteobaveznom karakteru odluka Ustavnog suda i da će predmet konačno sa terena političke intrige preći u pravosudne okvire, a samim tim i do slobode za mog klijenta", zaključio je Jovanović.

Sinovca predsjednika Skupštine, Andrije Mandića, terete da je 19. aprila u u centru glavnog grada ranio Darka Perovića i Arisa Turkovića. U pritvoru je od 21. aprila, a u međuvremenu Više državno tužilaštvo u Podgorici ocijenilo je da se u radnjama tog neformalnog tjelohranitelja šefa parlamenta Andrije Mandića, nisu stekli elementi bića krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju, za koje je vođena istraga. Zbog toga je predmet dostavljen na dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici predložilo je 24. juna da se Danilu Mandiću produži pritvor. Apelacioni sud je, na sjednici vijeća 12. juna, odbio kao neosnovanu žalbu branioca Danila Mandića na rješenje Višeg suda u Podgorici od 16. maja o produženju pritvora tom okrivljenom. Tada je određeno da će pritvor Mandiću po tom rješenju trajati do 20. jula, do 00:40 časova, kako prenose Vijesti.