Policijski službenici u Budvi su preduzeli intenzivne aktivnosti u cilju rasvjetljavanja razbojništva koje se dogodilo 16. novembra oko 1h poslije ponoći, te identifikovali tri maloljetna lica kao izvršioce i lišili ih slobode.

,,Naime, u Odjeljenje bezbjednosti Budva je 16. novembra pristupilo oštećeno lice iz toga grada koje je prijavilo da je tokom prethodne noći, dok se nalazio u jednom parku u centru grada, fizički napadnut od strane nekoliko nepoznatih lica koja su mu zadala udarce u predjelu glave i tijela, a potom su uz upotrebu sile od njega otuđili torbicu", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Policija je preduzela niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti i intenzivnim radom na terenu identifikovali tri maloljetna izvršioca starosti 15, 17 i 18 godina, svi iz Nikšića. Oni su locirani i dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva te su od njih prikupljena obavještenja na zapisnik u odnosu na date okolnosti.

,,Sa cjelokupnim događajem upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je naložio da se spisi predmeta upute u Više državno tužilaštvo u Podgorici, te je nakon upoznavanja tužioca u tom tužilaštvu isti naložio da se ova tri lica liše slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo", dodaju u saopštenju.

Oni su uz krivičnu prijavu privedeni tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonskom roku.