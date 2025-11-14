Kako navode iz tužilaštva, on je 12. novembra oko 3.00 časa, u porodičnom stanu, u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prijetio supruzi da će je usmrtiti, u prisustvu maloljetne djece, fizički je napao i upućivao uvrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zdržavanje do 72 sata Podgoričaninu D.Ž. zbog sumnje da je ozbiljnim prijetnjama upućenim supruzi počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako navode iz tužilaštva, on je 12. novembra oko 3.00 časa, u porodičnom stanu, u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, prijetio supruzi da će je usmrtiti, u prisustvu maloljetne djece, fizički je napao i upućivao uvrede.

“Nakon toga, osumnjičeni je, kako se sumnja, zahtijevao od supruge da ga odvede do benzinske pumpe, gdje je iz vozila uzeo vatreno oružje koje je držao skriveno. Po povratku, tokom vožnje kao i po dolasku ispred zgrade, osumnjičeni je ispalio hitac”, saopšteno je iz tužilaštva.