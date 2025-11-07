Procesuirano je devet osoba.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije saopštila je danas da je u pretresima u više gradova oduzeto sedam komada vatrenog oružja, preko 150 komada municije, marihuana, kokain, preko 70 komada tableta sa liste opijata, te da su uhapšene četiri osobe, a procesuirano devet.

"Službenici Uprave policije – regionalnih centara bezbjednosti 'Sjever', 'Zapad', 'Centar' i 'Jug' su danas, preduzeli represivne mjere i radnje u odnosu na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna i sa njima povezna lica, sa akcentom na sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja i narkotika, i izvršili pretrese u Podgorici, Cetinju, Beranama, Bijelom Polju, Rožajama, Baru, Ulcinju, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom. Oduzeto je: šest pištolja, jedna puška, 152 komada municije, preko 100 grama marihuane, 30 grama hašiša, 58 tableta LSD-a, 13 tableta sa liste opijata, veći broj pvc pakovanja opojne droge kokain, startni pištolj, tri vage za precizno mjerenje, drobilica i jedno vozilo", ističe se u saopštenju UP.

Iz te institucije su dodali da je procesuirano devet osoba.

Vidi opis Pretresi u više gradova: Policija oduzela oružje, municiju, drogu i tablete, uhapšene četiri osobe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 10 10 / 10

"Četiri lica su lišena slobode zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga, tri lica su prekršajno procesuirana zbog zloupotrebe narkotika, dok je protiv dva lica podnijeta krivična prijava zbog zloupotrebe vatrenog oružja. Naime, službenici policije u Herceg Novom su izvršili pretrese kod operativno interesantnih lica M.B. i I.V. Kod I.V., povratnika u izvršenju krivičnih djela, pronađeni su i oduzeti: pištolj marke Smith&Wesson sa 37 komada pripadajuće municije i pištolj marke Browing, koji će biti predmet daljeg upravnog postupka u cilju trajnog oduzimanja, shodno Zakonu o oružju. Kod maloljetnog lica starog 17 godina iz Herceg Novog pronađena je kesica sa sadržajem nalik na opojnu drogu kokain. Protiv njega će biti podnijeta prekršajna prijava shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga", piše u saopštenju.

Iz UP su kazali da je u Tivtu pretresom stana koji koristi A.B. pronađena marihuana.

"Policijski službenici će protiv ovog lica podnijeti prekršajnu prijavu iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Policija je u Budvi izvršila pretres stana kod operativno interesantnog lica M.S. (44) iz Budve. Pretresom kod lica S.M. (28) i S.F. (18) u Budvi je pronađeno oko 43 grama opojne droge marihuane i preko 30 grama hašiša upakovanog u 28 pvc zamotuljaka. O događaju je obaviješten postupajući tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu S.F. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Za ova lica je testiranjem utvrđeno prisustvo opojnih droga kokain i marihuana u organizmu", rekli su iz UP.

Naveli su i da je policija kod I.P. (30) iz Budve pronašla i oduzela dva pištolja sa 26 komada municije u ilegalnom posjedu, startni pištolj, drobilicu, vagu za precizno mjerenje i jednu pvc kesicu sa sadržajem opojne droge marihuane.

"Protiv ovog lica je podnijeta prekršajna prijava iz Zakona o oružju, dok će se tužilac naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela u odnosu na oduzeto vatreno oružje", piše u saopštenju.

Službenici policije u Kotoru su, prema navodima UP, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.V. (49).

"Kod njega je pronađeno 58 komada tableta za koje se sumnja da se radi o halucinogenu LSD, pvc kesica sa sadržajem biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu mase oko 50 grama i dvije vage za precizno mjerenje. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici S.V. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz UP.

Iz te institucije su rekli da su policajci u Beranama pretresli stan i druge prostorije koje koristi S.Š. (24) i kod njega pronašli i oduzeli pištolj marke Zastava M57 i 79 komada municije, u ilegalnom posjedu.

"Pretresom stana koji koristi N.B. (27) pronađeno je devet komada municije nepoznatog kalibra, u ilegalnom posjedu. Sa događajima je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je naložio da se nakon sprovedenih vještačenja, protiv S.Š. i N.B. podnese krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", navodi se u saopštenju.

Iz UP su rekli da su pregledom vozila koje koristi A.D. (21) iz Berana pronađena i oduzeta četiri pvc pakovanja sa sadržajem kokaina i pvc pakovanje sa sadržajem marihuane, kao i pomenuto vozilo radi sprovođenja daljih zakonskih provjera.

"Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu A.D. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", rekli su iz UP.

Navode i da su u Bijelom Polju pretresom kod R.K. (40) pronađeni i oduzeti pištolj i lovačka puška, u ilegalnom posjedu, kao i manja količina municije.

"Postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela", kazali su iz UP.

Iz te institucije su poručili da je policija u Rožajama kontrolisala E.H. kod kojeg je pregledom pronađeno i oduzeto 13 komada tableta koje se nalaze na listi opijata.

"Protiv ovog lica je podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga", piše u saopštenju.

Na teritoriji Podgorice su, dodaje se u saopštenju UP, izvršeni pretresi stanova i vozila na šest lokacija.

"U odvojenoj aktivnosti podgoričke policije, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici lišena je slobode A.T. (42) državljanka Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kada je pretresom pronađeno 36 pvc pakovanja opojne droge heroin", piše u saopštenju.

Iz UP su kazali i da je u Budvi i Cetinju policija vršila pojačane aktivnosti uz angažovanje Posebne jedinice policije.

"Izvršene su ciljane kontrole lica i vozila, sa akcentom na OIL i OKG, te pronalazak nedozvoljenih supstanci i predmeta. U Budvi je ovom prilikom kontrolisan član jedne OKG – M.Lj", kazali su iz UP.