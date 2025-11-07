Kako je nezvanično rečeno iz Uprave policije, akcije su usmjerene na pripadnike kriminalnih grupa uključene u različite oblike nezakonitih djelatnosti, kao i na osobe koje se dovode u vezu sa njima ili se vode kao operativno interesantne.

Izvor: Uprava policije

U gotovo svim crnogorskim opštinama u toku su pojačane policijske aktivnosti, koje, prema saznanjima "Vijesti", obuhvataju ciljane kontrole i pretrese lica povezanih sa organizovanim kriminalom.

Kako je nezvanično rečeno iz Uprave policije, akcije su usmjerene na pripadnike kriminalnih grupa uključene u različite oblike nezakonitih djelatnosti, kao i na osobe koje se dovode u vezu sa njima ili se vode kao operativno interesantne.

"Kontrole i pretresi obuhvataju pripadnike kriminalnih grupa, sa njima povezana i operativno interesantna lica", rečeno je "Vijestima".