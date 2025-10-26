Službenici Jedinice za borbu protiv droge – Odjeljenja bezbjednosti Budva su, u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga, juče izvršili kontrolu ruskih državljana D.G. (27) i D.S. (20).

Izvor: UP

Budvanska policija uhapsila je troje ruskih državljana nakon što je u njihovom stanu pronašla veću količinu različitih droga — marihuanu, kokain, ekstazi i više od 2.700 tableta sa liste opojnih supstanci.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Jedinice za borbu protiv droge juče su kontrolisali D.G. (27) i D.S. (20). Kod D.G. su pronađeni ručno pravljena cigareta sa marihuanom i pet tableta Xanax.

Pretresom stana koji koriste D.G. i M.K. (21), takođe državljanka Rusije, pronađeno je:

oko 131 gram marihuane,

47 grama ekstazija (MDMA),

2.792 tablete (Xanax, Xalolm, Maprazax),

dvije vage za precizno mjerenje, mlin za usitnjavanje droge, kao i dvije stabljike marihuane visine 80 i 63 cm.

Osumnjičeni su, prema navodima policije, drogu držali radi dalje prodaje, dok je D.G. jednom licu omogućio uživanje marihuane.

Po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, D.G. i M.K. su uhapšeni zbog sumnje na krivično djelo nezakonita proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Protiv D.G. je podnijeta i prekršajna prijava po Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga.