Kažnjeni su zatvorskim kaznama

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U sklopu pojačanih represivnih aktivnosti na podizanju nivoa bezbjednosti drumskog saobraćaja, te sankcionisanju prekršaja, službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su sinoć i jutros lišili slobode četiri lica iz Podgorice, koja su zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga, bez vozačke dozvole i odbijanja testiranja, od strane Suda za prekršaje kažnjeni sa ukupno 90 dana zatvora.

Lišen je slobode A.D. (43) iz Podgorice, koji je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina i marihuane. Priveden je Sudu za prekršaje u Podgorici gdje je od strane postupajućeg sudije kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 40 dana.

Podgoričanin M.L. (24) je lišen slobode nakon što je, kao učesnik u saobraćaju, prilikom kontrole, odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu. On je od strane sudije za prekršaje kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 20 dana.

Lice D.B.(35) iz Podgorice je lišen slobode zato što je, prilikom kontrole, utvrđeno da upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita, a isti je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu. Dežurni sudija za prekršaje je ovo lice kaznio zatvorskom kaznom u trajanju od 15 dana i novčanom kaznom u iznosu od 450 eura.

Lišen je slobode i D.R. (38) iz Podgorice, koji je upravljao vozilom pod dejstvom kokaina i opijata što je potvrđeno testiranjem. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana i novčanu kaznu u iznosu od 450 eura.