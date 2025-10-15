Femić je 8. avgusta napao fotoreportere Pobjede i Vijesti u Gornjem Zaostru kod Berana, prilikom uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću.

Izvor: Youtube/Al Jazeera Balkans/Screenshot

Danko Femić pušten je juče iz pritvora ZIKS-a u Bijelom Polju, objavio je na Facebooku predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.

“Naš brat Danko Femić izašao na slobodu. Dobra ti sreća, Srbine”, napisao je Dajković na Facebooku.

On je u zatvoru proveo dva mjeseca.