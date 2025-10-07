Suđenje se nastavlja

Nastavak suđenja optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i za praćenje i planiranje napada na nekadašnju novinarku ND "Vijesti" Oliveru Lakić odloženo je danas za 23. oktobar, odlučilo je specijalno vijeće Višeg suda kojim je predsjedavao sudija Radovan Vlaović.

Do tada će sud postaviti branioca po službenoj dužnosti okrivljenom Mariju Miloševiću, kako bi imao vremena da pripremi odbranu.

Advokat Dragoje Jović, branilac po službenoj dužnosti Miloševića, tražio je od suda da ga razriješi jer je ranije kao sudija Višeg suda u Podgorici, sudio Miloševiću. Tom njegovom prvostepenom odlukom, Milošević je osuđen na zatvorsku kaznu.

“To je razlog koji narušava odnos povjerenja između mene kao branioca i okrivljenog. On može da se protivi svakoj mojoj radnji. Imam ulogu nekako kao nametnuti branilac. Ovo su razlozi koji su nepremostivi. Pretpostavljam da on odbija da ga branim. Ne mogu na adekvatan način da mu pružim odbranu. Cijeli sudski postupak treba sagledati u kontekstu člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a to je pravo na pravično suđenje”, rekao je između ostalog advokat Jović, kako prenose Vijesti.

Milošević je potvrdio navedeno.

“Tačno je ovo što je rekao advokat Jović i odbijam da me on brani”, rekao je okrivljeni.

Sud je prihvatio predlog i razriješio Jovića.

Advokat Stefan Jovanović poslao je sudu podnesak krajem septembra u kojem je tražio da se razriješi kao branilac optuženog Gorana Rakočevića, jer njegov klijent odbija bilo kakvu saradnju, pročitao je sudija Vlaović. Jovanović je danas dodao da mu je onemogućeno da brani Rakočevića.

Rakočević je kazao da hoće sam da se brani i od suda tražio da mu dostavi sve skaj komunikacije.

“Imam 100 posto povjerenje u vaše vijeće. Evo osmu godinu se nalazim u pritvoru. Ne vidim svrhu da mi sud postavi novog branioca po službenoj dužnosti. Šta će mi branilac. Dobro su poznati razlozi zbog kojih su pritvorenici u štrajku. Dok mi se ne omogući uvid u spise, takav će biti moj stav”, rekao je Rakočević, javljaju Vijesti.

Sudija Radovan Vlaović je rekao da je Rakočević imao izabranog branioca, ali da mu je otkazao punomoćje i nakon jednog dana sud je postavio branioca po službenoj dužnosti.

“Na zahtjev Gorana Rakočevića, skaj materijal mu je dostavljen. Od juna do danas imao je mogućnosti i uslove u UIKS-u da se upozna”, rekao je sudija.

Advokat Branislav Lutovac, branilac okrivljene Sanje Božović, kazao je “Vijestima” da je bio u pravu kada je nakon takođe neodržanog glavnog pretresa polovinom septembra, istakao da je pravosuđe u ozbiljnom problemu.

“Današnje ročište je pokazalo da sam nažalost bio u pravu kada sam prije dvadesetak dana rekao da imamo ozbiljne problem u sudskom sistemu. Insistiranje na obaveznoj odbrani optuženima koji su zbog štrajka otkazali punomoćje svojim izabranim braniocima dovelo je do pravnog galimatijasa. Sud je prilikom postavljanja branioca po službenoj dužnosti formalno-pravno ispoštovao odredbe ZKP-a. Ali suština problema je u tome što optuženi ne žele uopšte da sarađuju sa tako postavljenim braniocima. Nemoguće je vršiti kvalitetnu sudsku odbranu kada u potpunosti izostane saradnja između branioca i njegovog branjenika. Na taj način dobijamo pravdu bez sadržaja, a pravda bez sadržaja nije pravda, već iluzija pravde. Ponovo pozivam sve nadležne institucije da se kompromisom riješi ovaj problem, jer sve drugo nas vodi u kolaps sudskog sistema od koga će svi procesni subjekti imati samo štetu”, smatra advokat Lutovac. Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića.