Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu lišili slobode B.V. (47) operativno interesantno lice iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.



Lice je najprije kontrolisano kao učesnik u saobraćaju, a testiranjem je utvrđeno prisustvo opojne droge kokain u organizmu, nakon čega je lišen slobode, navode u saopštenju Uprave policije.Po okončanju prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje, B.V. je predat službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica na dalje postupanje.



Preduzimajući operativne-istražne mjere i radnje policijski službenici su identifikovali osumnjičenog B.V. kao lice koje je, kako se sumnja, 29. septembra, oko 1 čas iza ponoći izazvalo požar na dva putnička motorna vozila u ulici V Proleterske brigade.

B.V. je te noći, u društvu sa još jednim nepoznatim licem, došao vozilom iz pravca naselja Donja Gorica, ostavio ga na obližnjem parking prostoru, te se pješke uputio ka ulici V Proleterske brigade, gdje je koristeći podesno sredstvo, izazvao požar na vozilu marke Mercedes, u vlasništvu jednog fizičkog lica. Plamen se potom proširio i na obližnje vozilo marke Fiat, čime je pričinjena dodatna materijalna šteta.



Nakon izvršenog krivičnog djela, osumnjičeni i saučesnik su se vratili do vozila i dali u bjekstvo u pravcu naselja Donja Gorica. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici su izvršili pretres kuće koju imenovani koristi i tom prilikom pronašli djelove vatrenog oružja, u ilegalnom posjedu. B.V. je evidentiran kao povratnik u izvršenju krivičnih djela, ranije procesuiran zbog krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, nanošenja tjelesnih povreda i napada na

službeno lice, kao i zloupotrebe opojnih droga.