Istraživačkoj novinarki “Vijesti” opet je prijećeno, a listu je rečeno da crnogorski nadležni organi, u saradnji s kolegama iz Bosne i Hercegovine, pokušavaju da otkriju ko stoji iza najnovijeg pokušaja zastrašivanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovni sud u Podgorici odbio je zahtjev tužilaštva da im omoguće izvjesne podatake o elektronskom komunikacijskom saobraćaju u slučaju najnovijih prijetnji novinarki Jeleni Jovanović.

Tužilaštvo na čijem je čelu Duško Milanović, tražilo je od suda odborenje za uvid u određene telefonske interakcije koje bi pomogle u rasvjetljavanju tog slučaja, ali je “sudija za istragu ovog suda izjavio neslaganje sa takvim predlogom”...

“Obavještavamo Vas da je od strane Osnovnog državnog tužilašta traženo izdavanje naredbe za dostavljanje podataka o elektronskom komunikacijskom saobraćaju, pri čemu je sudija za istragu ovog suda izjavio neslaganje sa takvim predlogom, dok je vijeće ovog suda usvojilo neslaganje sudije za istragu, nalazeći da nije bilo uslova za izdavanje takve naredbe”, saopštila je “Vijestima” savjetnica za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Podgorici Nađa Pešić.

Novinarka Jovanović je u subotu 13. septembra dobila prijeteću poruku zbog, tvrdi pošiljalac, pominjanja jedne građevinske kompanije u televizijskim emisijama u kojima gostuje.

Ona je, međutim, istražiteljima rekla da sumnja da prijetnje stižu iz kruga te firme, već da neko na taj način pokušava da zametne tragove ukoliko bi joj se bilo šta desilo.

Rame uz rame...

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Zdenka Popović saopštila je juče da prijetnje upućene Jovanović nisu samo napad na jednu novinarku, već udar na sve žene koje svakodnevno hrabro obavljaju posao.

Istakla je da, kao potpredsjednica Skupštine, ali i kao žena koja je i sama godinama trpjela napade, uvrede i pokušaje zastrašivanja, osjeća posebnu obavezu da digne glas i jasno poruči da takvi postupci neće biti tolerisani.

“Znam koliko je teško kad se osjećate izloženo, kad se vaše riječi pokušavaju ugušiti prijetnjama i upravo zato danas stojim rame uz rame sa Jelenom Jovanović i svim ženama koje su bile mete brutalnih napada samo zato što se nijesu uplašile da govore istinu. Ovo nije samo napad na jednu novinarku, ovo je udar na sve žene koje svakodnevno hrabro obavljaju svoj posao, trude se da doprinesu društvu i nose ogroman teret odgovornosti, često uz rizik po svoju sigurnost. Kada žena, majka, sestra ili kćerka postane meta prijetnji i zastrašivanja samo zato što se usuđuje da govori istinu i traži pravdu, to je udar na same temelje našeg društva”, kazala je ona.

Dodala je da nije u pitanju obična prijetnja, već poruka mržnje, zastrašivanja i pokušaj da se ućutka slobodan glas, pišu Vijesti.

“Kao žena i kao političarka, ne mogu ostati nijema na ovakvu brutalnost. Svaka prijetnja ženama koje rade u javnom prostoru mora biti shvaćena i kao prijetnja svim ženama u Crnoj Gori, jer šalje poruku da one nisu bezbjedne kada se usude da dignu glas”.

Popović je rekla i da očekuje od nadležnih institucija da hitno i odlučno djeluju i pošalju jasnu poruku da u našoj zemlji nema mjesta za prijetnje, ucjene i nasilje.

“Ako dozvolimo da novinarke budu zastrašene, da se njihov glas guši prijetnjama i strahom, onda smo dozvolili da tama i tišina zamijene slobodu i demokratiju. Ne smijemo dozvoliti da se ćutanje nametne ženama koje se bore za javni interes. Crna Gora mora biti zemlja u kojoj se žene poštuju, štite i cijene jer bez toga nema ni pravde ni slobode”, zaključila je Popović.

Država ne smije ćutati

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović, saopštila je juče da najoštrije osuđuje prijetnje upućene novinarki “Vijesti”.

Konstatovala je da je Jovanović novinarka koja godinama hrabro i istrajno izvještava o djelovanju kriminalnih grupa i da svaka prijetnja njoj predstavlja prijetnju slobodi medija i pravu građana da budu informisani.

“Država ne smije i neće ćutati pred pokušajima mafije da zastraši one koji rade u javnom interesu. Crna Gora se obračunava sa organizovanim kriminalom i jasno poručuje da prijetnje novinarima neće biti tolerisane. Podsjećam da Jovanović već godinama živi pod policijskom zaštitom, što dovoljno govori o ozbiljnosti prijetnji s kojima se suočava”, istakla je Vujović.

Dodala je da je ohrabruje ekspresna reakcija tužilaštva i policije.

“I očekujem da nastave da djeluju brzo, odlučno i efikasno u rasvjetljavanju slučaja i procesuiranju odgovornih. Institucije moraju pokazati da su jače od straha i pritisaka. U ime Ministarstva kulture i medija izražavam punu podršku Jovanović i cijeloj medijskoj zajednici”, navela je ministarska kulture.

Solidarnost i podrška

Iz Demokratske narodne partije (DNP) ocijenili su kukavičkim i nedopustivim “prijetiti jednoj ženi koja svojom hrabrošću i profesionalnošću obavlja posao od javnog značaja”.

“Ove uvredljive i prijeteće poruke nisu samo napad na Jelenu lično, već i napad na dostojanstvo svake žene, na slobodu medija i pravo građana da znaju istinu”, istakla je portparolka te stranke Jovana Todorović.

DNP, prema njenim riječima, izražava punu solidarnost i podršku Jovanović.

“Jasno poručujemo: prijetnje ženama nedopustive su i moraju biti prepoznate kao čin nasilja i zastrašivanja. Jelena nije sama. Svako ko misli da će prijetnjama ućutkati istinu i obeshrabriti žene da se bore i govore, mora znati da će naići na odlučan otpor cijelog društva”, kazala je Todorović.

I Građanski pokret URA najoštrije osuđuje sramne i brutalne prijetnje upućene novinarki “Vijesti”.

“Ponavljane prijetnje i pokušaji zastrašivanja ne predstavljaju samo napad na nju lično, već i opasan udar na slobodu medija, pravo javnosti da zna i samu suštinu demokratskog društva. Jelena Jovanović je novinarka koja je godinama, uz ličnu hrabrost i profesionalni integritet, razotkrivala veze između organizovanog kriminala i pojedinaca iz institucija sistema. Prijetnje koje su joj sada ponovo upućene pokazuju da kriminalne strukture ne biraju sredstva da bi zastrašile one koji otkrivaju istinu”.

Tvrde i da zabrinjava mogućnost da u takve slučajeve mogu biti upleteni pojedinci iz bezbjednosnih i pravosudnih struktura, što dodatno naglašava koliko je važno da država pokaže punu odlučnost i zaštiti ne samo Jovanović, već i sve novinare koji rade u javnom interesu, prenosi portal Vijesti.

Pozvali su nadležne da istragu dovedu do kraja, bez izuzetaka i bez političkog ili institucionalnog pritiska.

“Od svih nadležnih pravosudnih instanci očekujemo da bez odlaganja daju pun doprinos rasvjetljavanju slučaja. Takođe, pozivamo i Agenciju za nacionalnu bezbjednost i Upravu policije da transparentno utvrde eventualne veze službenika sa kriminalnim strukturama. Sloboda govora i bezbjednost novinara su temelji slobodnog društva. Svaka prijetnja upućena novinaru je prijetnja svakom građaninu koji ima pravo da zna istinu. Ako dozvolimo da strah i prijetnje upravljaju novinarstvom, to je znak da odustajemo od slobode i predajemo se kriminalu. URA neće na to pristati. U svakom trenutku, bićemo na strani istine, pravde i slobodnih ljudi koji ne pristaju na ucjene, prijetnje i nasilje”, piše u saopštenju.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) u Skupštini Crne Gore Bogdan Božović, saopštio je da najstrože osuđuju prijetnje upućene Jovanović, konstatujući da predstavljaju ozbiljan napad na slobodu medija i pokušaj zastrašivanja novinara koji profesionalno obavljaju posao.

“Poruke tipa ‘Platićeš, pa nek’ košta šta košta’, pokazuju koliko je opasno i nedopustivo stanje u kojem se novinari u Crnoj Gori i dalje suočavaju sa prijetnjama po život i sigurnost”, naveo je Božović u saopštenju koje je dostavio SNP.

Dodao je da očekuju od nadležnih organa da bez odlaganja identifikuju i procesuiraju počinioce, kao i da se obezbijedi puna zaštita novinarki Jovanović.

“Samo odlučnim institucionalnim djelovanjem može se poslati jasna poruka da nasilje i zastrašivanje neće proći nekažnjeno. Solidarni smo sa Jelenom Jovanović i svim novinarima koji uprkos pritiscima istrajno rade u interesu javnosti i istine”, zaključio je Božović.

Novinarku prate, napadači slobodno šetaju

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) saopštio je da izražava duboku zabrinutost zbog ponovljenih prijetnji upućenih novinarki Jeleni Jovanović, a koje su nastavak dugogodišnjeg uznemiravanja i ozbiljnog ugrožavanja njene profesionalne i lične bezbjednosti.

“Podsjećamo da je Jovanović već pet godina pod konstantnom policijskom zaštitom, što značajno narušava kvalitet njenog života dok se istovremeno oni koji je ugrožavaju i dalje kreću neometano”, navodi se u saopštenju.

Dodali su da su posebno zabrinuti što se prijetnje koje su njoj upućene iz godine u godinu ponavljaju i dolaze iz različitih izvora, anonimnih i potpisanih.

“U aprilu ove godine, kako smo zabilježili u bazi napada na medijske radnike i radnice SafeJournalists mreže, Jovanović je zaprimila prijetnje od osobe koja se predstavila kao sestra državljanina Srbije protjeranog iz Crne Gore, uz poruku da će joj, kao autorki teksta, ‘letjeti glava’”.

Istakli su da je u “SafeJournalists” bazi i slučaj koji oni vode pod kategorijom “Neosnovano sudsko i administrativno uznemiravanje uključujući slučajeve SLAPP” iz septembra ove godine, a koji ukazuje na moguće zloupotrebe ovlašćenja u postupku koji se trenutno vodi protiv Jovanović.

“U tom postupku, ona je saslušana u svojstvu osumnjičene, po prijavi koju je ranije podnijela bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović koja je osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja. Sindikat medija Crne Gore izražava punu solidarnost sa Jovanović i poziva međunarodne partnere, medijske organizacije i udruženja za zaštitu slobode medija da prate njen slučaj”, zaključuje se u saopštenju SMCG.

Potrebna odlučna i jedinstvena reakcija društva

Predsjednica nevladine organizacije Grupa građana BU2 Milica Mitrović, saopštila je da u svoje i u ime grupe građana najoštrije osuđuje sramne i brutalne prijetnje upućene Jovanović.

“Ovakve prijetnje, koje uključuju uvrede i zastrašivanje, nedopustive su i predstavljaju ozbiljan napad na slobodu medija i pravo novinara da obavljaju svoj posao bez straha od represalija. Prijetnje poput ‘Jeco debeljuco, tebi obezbjeđenje plaća država, a moje plaćam ja’ i ‘razmisli ko je bezbjedniji ja ili ti’, jesu ne samo sramotne, već i opasne. One pokazuju nedostatak poštovanja prema novinarstvu kao profesiji i pokušaj zastrašivanja onih koji se usude da postavljaju pitanja i istražuju istinu”, istakla je Mitrović.

Dodala je da poziva sve relevantne institucije da hitno reaguju i preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava novinara i osigurala sigurnost svih onih koji se bore za istinu.

“Sloboda medija je temelj demokratskog društva, i svaka prijetnja njoj je prijetnja svima nama. NVO ‘Grupa građana BU2’ stoji uz Jelenu Jovanović i sve novinare koji se suočavaju sa sličnim pritiscima. Ne smijemo dozvoliti da strah i nasilje utiču na slobodu govora i prava građana”, zaključila je Mitrović.

Aktivista za ljudska prava Aleksandar Saša Zeković, konstatovao je da zastrašivanje novinarke nezavisnog dnevnika “Vijesti” predstavlja ugrožavanje slobode medija i poruka je obeshrabrivanja i drugih u Crnoj Gori da izvještavaju i bave se pitanja i temama koje su protiv interesa organizovanog kriminala i drugih pratećih ili paralelnih, često i političkih, centara moći.

Ombudsman: Jovanović već godinama plaća visoku cijenu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda osudio je prijetnje koje su upućene istraživačkoj novinarki “Vijesti” Jeleni Jovanović.

“Sigurnost, dostojanstvo i sloboda novinara nemaju alternativu, a institucije sistema moraju imati efikasne i temeljne reakcije na sve pokušaje ugrožavanja slobode medija. Posljednje prijetnje upućene istraživačkoj novinarki Jeleni Jovanović, koja godinama ima policijsko obezbjeđenje, podsjećaju da pitanje slobode medija i dalje mora biti pod budnim okom cijelog društva, u prvom redu nadležnih organa”, saopšteno je iz te institucije.

Ističu da Jovanović, čiji je život podređen istraživačkom radu u delikatnim pitanjima kriminala i korupcije, već godinama plaća visoku cijenu zbog svog profesionalnog integriteta.

“Takođe, godinama se sa brojnih adresa ukazuje da je bezbjednost novinara direktno povezana sa stanjem ljudskih prava i vladavinom prava, pa i ovim povodom ponavljamo da tamo gdje novinari nisu sigurni i nezavisni, građani i društva ne mogu biti slobodni i ostvariti pune demokratske potencijale i kapacitete”, piše u saopštenju.