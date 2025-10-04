Krajem avgusta ove godine objavljeno je da je zaposlenom u Ministarstvu zdravlja, poznatom na društvenim mrežama pod profilom „Radosav Vrbica“, ukinuto radno mjesto koje je pokrivao.

Izvor: printscreen/radosavvrbica/instagram

“Bio sam u SPO da dam izjavu u svojstvu građanina. Uzeli su mi telefon, pišem sa nekakvog tetrisa od telefona. Još mi niko nije rekao zašto” , napisano je između ostalog na profilu “Radosav Vrbica”.

Krajem avgusta ove godine objavljeno je da je zaposlenom u Ministarstvu zdravlja, poznatom na društvenim mrežama pod profilom „Radosav Vrbica“, ukinuto radno mjesto koje je pokrivao.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) jutros je privelo bivšeg policijskog oficira Draga Spičanovića, biznismena Aleksandra Mijajlovića, bivšeg načelnika CB Podgorica Milovana Pavićevića, tužiteljku Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Adrijanu Nastić i policijskog službenika Vladana Lazovića.

O ovoj akciji zvaničnih izjava nadležnih nije bilo.