Novi slučaj vršnjačkog nasilja dokumentovan je telefonskim video zapisom, koji je dostavljen „Vijestima“, a na kojem se vide dvije djevojčice koje stoje jedna naspram druge, dok ih okružuje najmanje 15 dječaka, koji se takođe vide na video zapisu.
Barska policija identifikovala je jednu učesnicu novog slučaja nasilja među maloljetnicima u tom gradu, a radi se na utvrđivanju identiteta još jedne osobe, kazali su „Vijestima“ iz policije.
Rade, kako su naveli, na prikupljanju podataka i utvrđivanju učesnika, nakon čega će oni i njihovi roditelji biti saslušani i od njih uzete izjave o ovom događaju.
U momentu kada djevojčice prilaze jedna drugoj, snimak se prekida, ali se nastavlja audio, odnosno ton snimka, na kojem se mogu čuti glasni i tupi zvuci, kao i dobacivanje i ohrabrivanje da se udarci zadaju jače.
Iz barske policije su „Vijestima“ kazali da su u posjedu tog snimka te da rade na utvrđivanju lokacije na kojoj se ovaj incident dogodio, budući da se na snimku vidi samo da je riječ o platou između zgrada.
Za sada nije poznato ni koju školu pohađaju maloljetnici koji se vide u video materijalu, mada su iz dvije barske osnovne škole s čijim su predstavncima „Vijesti“ razgovarale demantovali da se radi o njihovim đacima.
Nakon što sakupe sve potrebe informacije, policija će o tome obavijestiti Osnovno državno tužilaštvo u Baru.