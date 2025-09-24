Objašnjavaju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.

Od 130 pritvorenika koji štrajkuju, njih 109 to čini odbijajući hranu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

"Dana 24. septembra 2025. godine, u Istražnom zatvoru Podgorica od ukupno 130 pritvorenih lica koja izražavaju određena neslaganja u odnosu na uslove smještaja i sudske postupke, njih 109 to čini štrajkom glađu", piše u saopštenju Službe za odnose sa javnošću UIKS-a.

Objašnjavaju da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.

"U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nastavlja sa sprovođenjem svih neophodnih mjera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi", kazali su iz UIKS-a.

Štrajk pritvorenika počeo je samo nekoliko dana nakon što ih je u Istražnom zatvoru posjetio predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović i s njima razgovarao o uslovima u tom dijelu zatvora.

Pritvorenici su kazali i da se njihovi predlozi o jemstvu apriori odbijaju...

"Zbog nepoštovanja Zakona i Ustava Crne Gore i prava na odbranu i pravično suđenje koje nam je Zakonom zagarantovano, dužine pritvora i uslova u kojima boravimo, prinuđeni smo da otkažemo svaki vid pravne pomoći i nedolazak na zakazana suđenja, a naše porodice se protestovati ispred institucija", piše u ranijem saopštenju pritvorenika.

Nakon što je prošle sedmice počeo štrajk, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić poručila je da svako ima pravo da se opredijeli za neki vid protesta, pa i takav, ali da "niko nema pravo da na taj način opstruira rad sudova, usporava sprovođenje pravde ili sprječava rasvjetljavanje slučajeva od najvećeg javnog interesa pred sudovima Crne Gore"...

"Sudske odluke, bilo procesne ili meritorne, pa i one koje se odnose na trajanje pritvora, određivanje jemstva ili potvrđivanje optužnica, donose se pred nadležnim sudskim vijećima u zakonom propisanim procedurama odnosno u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonikom o krivičnom postupku i standardima iz potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava", kazala je Pavličić tada, poručujući da će "svaka radnja koja ugrožava ova načela i koja je usmjerena na nezakonitost, biće odlučno i zakonito sankcionisana"...

Pritvorenici su se ponovo juče oglasili, pismom koje je medijima dostavio advokat Nikola Tomković.

U pismu, oni negiraju da opstruiraju postupke i odgađaju suđenja, ističući da iscrpljeni dolaze na ročišta. Navode da štrajk glađu traje kao izraz dugotrajnog nezadovoljstva, a ne zbog trenutnih procesa.

Navode i da traže pisane odgovore na svoje zahtjeve kako bi se izbjegla "selektivnost i zloupotrebe zavisno o imenu koje je optuženo, jer na snazi je praksa, a ne zakon Crne Gore", te poručuju da nisu fokusirani na izlazak na slobodu već na jednakost pred zakonom.

Najavili su da će od danas otkazivati punomoćja advokatima dok ne dobiju jasne odgovore o pravu na odbranu i ulozi advokata u postupcima.

Ključ rješenja, kako tvrde, leži u rukama predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić, od koje očekuju da odluči hoće li sudovi suditi po zakonu i Ustavu ili po ranijoj praksi i političkim uticajima.