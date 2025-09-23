Potvrđena je presuda Dušanu Šilju i Nikoli Ivoviću za ubistvo Stefana Šarovića, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Oni su osuđeni su na po 17 godina i šest mjeseci zatvora, prenosi CdM.

Šarović je ubijen 6. juna 2019, oko 15.20 časova, kod vile ,,Akacija” u Đenovićima. U njega je tada ispaljeno šest projektila.

Apelacioni sud je nakon sjednice vijeća od 19. septembra donio presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca optuženih Dušana Šilja i Nikole Ivovića izjavljene protiv presude Višeg suda u Podgorici od 21. februara.

“Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Dušan Šilj i Nikola Ivović oglašeni su krivim zbog krivičnog djela ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osuđeni su na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 17 godina i šest mjeseci u koju im je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru”, navode iz suda, piše CdM.

Žalbu protiv prvostepene presude izjavili su Više državno tužilaštvo u Podgorici i branioci optuženih.

Apelacioni sud je ocijenio da su žalbe neosnovane.

“Po ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je o svim odlučnim činjenicama koje su u svemu saglasne sa dokazima izvedenim na glavnom pretresu, dao jasne, cjelovite i prihvatljive razloge o tome koje činjenice i na osnovu čega smatra dokazanim, dajući potpunu ocjenu vjerodostojnosti svih izvedenih dokaza, a koje utvrđene činjenice i okolnosti čine obilježja krivičnog djela ubistvo za koje su optuženi oglašeni krivima”, dodaju u saopštenju.

Kako su naveli, Apelacioni sud smatra da je pravilno postupio prvostepeni sud kada nije prihvatio pravnu ocjenu djela iz optužnice, da se radi o teškom ubistvu (na podmukao način), jer iz rezultata dokaznog postupka proizilazi da nisu ispunjeni zakonom zahtijevani elementi (subjektivni i objektivni) za postojanje podmuklog načina ubistva, prenosi CdM.

“Ovaj sud je ispitao pobijanu presudu i u dijelu odluke o kazni, pa je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja. Po mišljenju Apelacionog suda izrečene kazne zatvora predstavljaju adekvatnu kaznu težini krivičnog djela i stepenu krivice optuženih, pa je za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija”, zaključili su.