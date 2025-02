Okrivljeni Šilj se nalazi u bjekstvu, dok je na suđenju bio prisutan optuženi Ivović.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

U Višem sudu u Podgorici završnim riječima stranaka danas je okončano suđenje optuženima Nikoli Ivoviću i Dušanu Šilju, zbog krivičnog djela "teško ubistvo" Stefana Šarovića.

Prvostepena presuda će biti objavljena 21. februara.

Okrivljeni Šilj se nalazi u bjekstvu, dok je na suđenju bio prisutan optuženi Ivović, prenose Vijesti.

Prema navodima optužnice, Šilj i Ivović, optuženi su za ubistvo Stefana Šarovića 6. juna 2019, oko 15.20 časova, kod vile "Akacija" u Đenovićima.

Šilj se tereti da je zajedno sa Nikolom Ivovićem na podmukao način ubio Šarovića.

Njima se na teret stavlja da su počinili krivična djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon zajedničkog boravka sa Šarovićem u ugostiteljskom objektu "Kaskara", iskoristili su njegovo povjerenje i prijateljstvo i predložili mu da ih prati. U optužnici je navedeno da su okrivljeni dolaskom u dvorište kompleksa "Akacija", iz prethodno pripremljenog oružja, u Šarovića ispalili više hitaca, a zatim su se motociklom uputili lokalnim putem i pobjegli.

Branilac okrivljenog Ivovića, advokatica Aleksandra Rogošić, predložila je u završnoj riječi da sud, zbog činjenice da svako odgovara za preduzetu radnju u okviru svog umišljaja, oslobodi Ivovića krivično pravne odgovornosti.

"Jer kod činjenice da je oštećenom oteo pištolj iz kojeg je pucao u momentu dok oštećeni i dalje nasrće na njega, onda u tom slučaju nema protivpravnosti, pa moj branjenik ne može biti ni osuđen. Ukoliko pak sud bude našao da je moj branjenik ipak izvršio krivično djelo na štetu oštećenog Šarovića onda to ne može biti krivično djelo kvalifikovano optužnim aktom. Već bi se eventualno moglo raditi o prekoračenju granica nužne odrane. Pa ukoliko sud utvrdi da se radi o izvršenju ovog krivičnog djela, molim sud da na strani mog branjenika uvaži mnogobrojne olakšavajuće okolnosti koje su nesporne. To su njegova mladost, imovno stanje, iskreno kajanje, držanje tokom čitavog postupka, iskreno priznanje, ne krivičnog djela koje je kvalifikovano optužnicom, već iskreno priznanje svega onoga što je on preduzeo u ovom krivičnom događaju", istakla je Rogošić.

Kao razlog zbog čega se Ivović našao u "Kaskari" sa Šarovićem, je isključivo prethodno postignuti dogovor, oko realizacije nedozvoljene trgovine vatrenim oružjem.

"U cilju realizacije tog dogovora trebalo je napraviti primopredaju nabavljenog oružja od strane Ivovića i Šilja i isplatu ugovorene cijene od strane sada pokojnog Šarovića. Sve se ovo dešava negdje između 14h i 15 časova, šestog juna 2019., u jeku turističke sezone u sred bijela dana, javnim pojavljivanjem u lokalu oštećenog, druženjem u tom lokalu neposredno prije odlaska u naselje 'Akacija Hill', a što je sve zabilježeno na većem broju kamera. Ovdje se postavlja pitanje što je to što je bilo podmuklo, i na osnovu čega tužilac tvrdi da su okrivljeni postupali po ranije dogovorenom planu. Iz spisa predmeta nesporno prozilazi da okrivljeni niti su imali namjeru da ubiju Šarovića, niti su napravili bilo što podmuklo ili lukavo, niti je bilo prethodnog dogovora da ubiju Šarovića. Jer da su to htjeli da urade, pa i na podmukao način a po prethodnom dogovoru, svakako ne bi to uradili u sred bijela dana, nakon druženja sa oštećenim na javnom mjestu", kazala je Rogošić, prenose Vijesti.

Ona je dodala da iz dokaza proizilazi da su i okrivljeni Ivović i oštećeni Šarović znali gdje idu i zbog čega idu kao i razloge odlaska na kompleks "Akacija Hill".

"Okrivljeni Ivović je na tom mjestu sakrio nabavljeno oružje – pištolje, pa su tamo pošli radi razgledanja, primopredaje i isplate kupoprodajne cijene. Drugog razloga za odlazak tamo apsolutno nije bilo. Ivović dolazi nenaoružan, a oštećeni naoružan. Ivović donosi ranac sa pištoljima i predaje ga Šaroviću, koji umjesto da preuzme i isplati novac za nabavljeno oružje, vadi pištolj izgovarajući 'sad ću da vas isplatim'. Tada dolazi do otimanja oko pištolja, kada je Ivović Nikola i uspio da otme taj pištolj od oštećenog, napravio je dva tri koraka nazad, za vrijeme dok je oštećeni Stefan nastavio da se kreće prema njemu, kada je iz revolta i u bijesu opalio par metaka, možda dva prema Stefanovim nogama. Bio je iznenađen, jer je sa Stefanom bio drug, vjerovao mu je i nije očekivao da će se ovo desiti", rekla je Rogošić.

Ona je poručila i da je okrivljeni Nikola Ivović odbijao istovremeni protivpravni napad.

"Kod činjenice da se pištolj najprije nalazio u rukama oštećenog koji ga je repetirao i okrenuo prema okrivljenom Ivoviću, očigledno sa namjerom da puca ukoliko ovaj preduzme bilo kakvu radnju, Ivović nije imao vremena da sačeka da li će oštećeni ispaliti projektil put njega ili neće, već je uradio jedino ono što mu je bilo na raspolaganju, a to je da pokuša da otme pištolj odnosno razoruža oštećenog Šarovića, u čemu je i uspio. Napadnut je i branio se. Njegov umišljaj nije bio da ubije Šarovića, a jedan ispaljeni projektil u noge Šaroviću, eventualno bi mogao biti tretiran kao prekoračenje granica nužne odbrane", navela je Rogošić.

Dodala je da pažljivom analizom spisa predmeta odbrana je došla do drugačijih zaključaka, vezano za pravnu kvalifikaciju, tužilaštvo aposlutno nema uporišta u dokazima koji egzistiraju u spisima predmeta.

Odbrana je očekivala da će tužilac neposredno prije izlaganja svoje završne riječi precizirati dispozitiv opužnog akta, a nakon toga i pravnu kvalifikaciju upodobi realnom životnom događaju, odnosno onome što se zaista i dogodilo.

Advokat Damir Lekić je u završnoj riječi kazao da nema dokaza da je Dušan Šilj počinio krivično djelo "teško ubistvo" i "nedozvolejno držanje oružja.

"Nisu dokazane kvalifikatorne okolnosti da je Šilj izvršio ovo krivično djelo. Predlažem da ga sud oslobodi od optužbe", kazao je advokat Lekić.