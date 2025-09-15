Čoković je jedan od pripadnika kriminalne organizacije koju su, kako piše u optužnici, formirali Tuzanin Vaso Ulić i Kotorani Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan zbog međunarodnog šverca kokaina.

Na predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), podgorički Viši sud je donio rješenje o zabrani raspolaganja imovinom Vuku Čokoviću.

Čoković je jedan od pripadnika kriminalne organizacije koju su, kako piše u optužnici, formirali Tuzanin Vaso Ulić i Kotorani Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan zbog međunarodnog šverca kokaina. Blokirana imovina je susvojina na nepokretnostima koje čine tri stana, nekoliko pašnjaka i voćnjaka u Reževićima i na Svetom Stefanu, piše Dan.

Članovi ove grupe uhapšeni su u policijskoj akciji kodnog naziva "General", a optužnica protiv njih potvrđena je u maju ove godine. Viši sud je početkom ovog mjeseca nastavio sa blokadom imovine osumnjičenih.

"Najnovijom odlukom Višeg suda, a po predlogu SDT-a, zabrana raspolaganja nepokretnosti stavljena je na tri stana u Budvi koji su u susvojini Čoković Vuka, kao i nad nekoliko pašnjaka u Reževićima i voćnjakom na Svetom Stefanu, a koji su u njegovom vlasništvu, zbog sumnje da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću" saopšteno je iz NVO Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

Prema finansijsko-obavještajnim podacima, Čoković je u periodu 2019–2020. godine na svoje račune, koje posjeduje kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, deponovao 287.000 eura u gotovini i izvršio neposrednu uplatu gotovine od 33,2 hiljade eura u svrhu kupovine motornog putničkog vozila, što je ukupno 320 hiljada, a za taj novac ne postoje dokazi o njegovom legalnom porijeklu, što se i navodi u obrazloženju rješenja Višeg suda u Podgorici.

Isti sud je krajem prošle godine stavio zabranu raspolaganja na veliki broj stambenih zgrada, stanova, poslovnih prostora, automobila i satova za veći broj pripadnika grupe protiv koje je SDT sproveo akciju u julu prošle godine, označavajući kao vođu grupe Vasa Ulića.

Prema Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, privremena mjera obezbjeđenja može se odrediti ako postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću. Ona može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ako je privremena mjera određena u istrazi, ukida se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine optužnica ne stupi na pravnu snagu, podsjećaju iz Akcije za socijalnu pravdu, prenosi Dan.

Viši sud u Podgorici u maju je potvrdio optužnicu protiv Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana i još 17 osumnjičenih za šverc skoro 2,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Među okrivljenima su i bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović, koji se odranije nalaze u pritvoru u okviru drugih krivičnih predmeta.

Akcija "General", u kojoj su, pored Ulića, Zvicera i Kašćelana, osumnjičeni i braća Viktor i Leon Drešaj, Ivan Delić, Vuk Vulević, Veselin Pavličić i drugi, sprovedena je u julu prošle godine. Dio članova grupe tada je lišen slobode, a dio je i dalje nedostupan nadležnim krivičnim organima. U okviru iste akcije, početkom aprila ove godine uhapšeni su Rajko Smolović iz Bara i Novak Joksimović iz Podgorice.

Iz Uprave policije tada je saopšteno da su slobode lišene vođe i visokopozicionirani članovi visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, sa dugogodišnjim kontinuitetom u sprovođenju kriminalnih aktivnosti iz oblasti organizovanog kriminala.

Oni se terete za šverc dvije i po tone kokaina, a funkcionisali su na teritoriji Crne Gore, Kolumbije, Ekvadora, Australije i Holandije.

"Pripadnici kriminalne organizacije postali su ostali okrivljeni i zasad neidentifikovane osobe, sa ciljem krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kilograma krajem oktobra 2020. godine, što su spriječili organi otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kilograma, u junu 2021. godine, što su spriječili organi otkrivanja Australije" saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.