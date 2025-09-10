Iz policije su naveli da O.M. potražuje NCB Interpol Beč radi obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Sudom u Beču zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nanošenje teške tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Na graničnom prelazu Dračenovac, prilikom ulaska u Crnu Goru, uhapšen je državljanin Srbije O.M. (27) koji se potraživao na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da O.M. potražuje NCB Interpol Beč radi obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Sudom u Beču zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nanošenje teške tjelesne povrede.

“Za ovo krivično djelo je prema tamošnjim pozitivno pravnim propisima zaprijećena kazna zatvora u trajanju do 10 godina”, dodaju iz UP.

O.M. će, zaključuju, u zakonskom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju.