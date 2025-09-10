Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i rješenjem od 16. juna ove godine, preinačio rješenje Višeg suda u Podgorici, od 15. aprila ove godine, tako što je odbio kao neosnovan predlog branioca okrivljenog Zorana Gašovića da se iz spisa predmeta izuzmu kao pravno nevaljani dokazi: zapisnici – izjave, zapisnici o saslušanju građana, zapisnici o saslušanju svjedoka, izjave, službene zabilješke i transkripti saslušanja svjedoka, koje su prikupili nadležni organi Bosne i Hercegovine, a dostavljeni su Specijalnom državnom tužilaštvu od strane Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, prenosi CdM.

“Na osnovu i tih dokaza je, između ostalog, podignuta optužnica Specijalnog državnog tužilaštva protiv okrivljenog, od 19. juna prošle godine, za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, pa je odlukom Apelacionog suda potvrđen i pravni stav specijalne tužiteljke iznijet u optužnici i na ročištu na kojem je ispitivana njena opravdanost i zakonitost, da se radi o pravno valjanim dokazima koji se mogu koristiti u krivičnom postupku”, navodi SDT.