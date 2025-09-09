Rajoviću je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svjedoke, kao i zbog težine krivičnog djela i uznemirenja javnosti koje je ono izazvalo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vrhovni sud je za još tri mjeseca produžio pritvor Berancu Aleksi Rajoviću (19) zbog pokušaja ubistva Vladana Marsenića (46).

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 5. septembra za produženje pritvora protiv okrivljenog A.R. donijelo je Rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 11. decembra 2025. godine”, navodi Vrhovni sud.

Rajoviću je, kako se navodi, pritvor produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, tako što je 10. juna ove godine u Beranama, u Ulici IV crnogorske brigade, u neposrednoj blizini dječjeg vrtića, pokušao da ubije Marsenića.

“Rajović je, nakon što je izašao iz vozila, u pravcu Marsenića ispalio 14 projektila iz pištolja. Marsenić se sklonio iza parkiranih automobila i nije pogođen, ali je Rajović doveo u opasnost život oštećenog i lica koja su se u tom trenutku nalazila u neposrednoj blizini”, navodi Vrhovni sud.

Rajoviću je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svjedoke, kao i zbog težine krivičnog djela i uznemirenja javnosti koje je ono izazvalo.