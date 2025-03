Državljanin Crne Gore uhapšen u Njemačkoj zbog sumnje da je 2022. učestvovao u tuči u Budvi, kada je jedna osoba ranjena nožem

Crnogorska policija uhapsila je juče Ž.M. (41), državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije, za kojim traga srpski Interpol.

Takođe, njemačka policija je istog dana uhapsila crnogorskog državljanina U.S. (26) za kojim traga crnogorski Interpol.

Ž.M. su uhapsili službenici Sektora granične policije, na prelazu Vraćenovići, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru iz BiH.

Srpski Interpol traga za njim radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Šapcu, zbog sumnje da je u Srbiji počinio krivično djelo - teška krađa.

Sproveden je sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

U.S. je uhapšen u njemačkom gradu Diseldorfu.

"Ovo lice se potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično djelo učestvovanje u tuči, tokom 2022. godine, kada je u jednom ugostiteljskom objektu u Budvi došlo do grupne tuče, gdje je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede opasne po život, nanijete nožem. Tom prilikom su sva lica, osim U.S, lišena slobode, a U.S. se nalazio u bjekstvu do juče", saopštila je Uprava policije.

Uhapšenom U.S. je od strane nadležnih organa u Njemačkoj određen ekstradicioni pritvor, radi izručenja Crnoj Gori.