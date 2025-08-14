Viši sud u Bijelom Polju odbio žalbu branioca osumnjičenog za krađu 5.705 telefona

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Jagodinac Bojan Milenković ostaće u ekstradicionom pritvoru do odluke o izručenju Austriji, zbog opasnosti da bi ponovo mogao pobjeći i skrivati se od austrijske policije, koja godinama za njim traga zbog razbojništva, pišu Vijesti.

Takvu odluku donijelo je vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavala sutkinja Svetlana Načić.

Milenković, državljanin Srbije, uhapšen je 6. avgusta na graničnom prelazu Dračenovac, po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpol Beč.

Austrijske vlasti sumnjiče ga za oružanu pljačku iz 2019. godine, kada je na štetu jedne telekomunikacione kompanije, na nasilan način, uz prijetnju oružjem, ukradeno 5.705 mobilnih telefona ukupne vrijednosti od preko 1,6 miliona eura.

Nakon hapšenja, iz Uprave policije saopšteno je da je u komunikaciji između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beč “utvrđeno da se radi o međunarodno traženom licu koje koristi više različitih identiteta”.

Istog dana kada je uhapšen, Milenkoviću je sudija za istragu Višeg suda u Bijelom Polju odredio ekstradicioni pritvor, ali se na tu odluku žalio njegov branilac.

On je tražio da vijeće Višeg suda u Bijelom Polju uvaži žalbu, preinači rješenje, okrivljenom ukine privremeni ekstradicioni pritvor i pusti ga na slobodu.

“Po razmatranju spisa predmeta, pobijanog rješenja i navoda u žalbi, vijeće ovog suda iz čl. 24 st. 7 ZKP našlo je da je žalba branioca okrivljenog neosnovana. Navodi branioca da ne postoje razlozi za određivanje privremenog ekstradicionog pritvora su neosnovani jer, kako to pravilno nalazi sudija za istragu, samo postojanje međunarodne potjernice NCB Interpola Beč - Austrija opravdava odluku o određivanju privremenog ekstradicionog pritvora protiv B. M.”, piše u rješenju.

Vijeće je ocijenilo da je sudija za istragu pravilno postupio prilikom donošenja rješenja, te da je dao jasne i valjane razloge koje i oni prihvataju, prenose Vijesti.

Objasnili su da činjenica da je za njim 26. februara 2019. godine raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog djela razbojništvo, a po kojoj su postupili službenici Uprave policije, ukazuje da je Milenković bio nedostupan državnim organima Austrije, odnosno da opasnost od bjekstva postoji.

“Takođe, činjenica da je lice lišeno slobode strani državljanin, da posjeduje državljanstvo Republike Srbije, a ima prebivalište u Republici Srbiji, ukazuje na opasnost od bjekstva i skrivanja, što sve čini okolnosti koje opravdavaju odluku o određivanju privremenog ekstradicionog pritvora na osnovu čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP. Imajući u vidu prednje navedeno, ovaj sud je mišljenja da ne postoje okolnosti koje bi opravdale ukidanje pritvora, kako je predloženo od strane branioca okrivljenog, niti da se svrha zbog koje se pritvor određuje okrivljenom može postići nekom blažom mjerom propisanom čl. 163 ZKP, pa je, imajući u vidu izloženo, žalba odbijena kao neosnovana”, piše u odluci vijeća u kojem su bile i sudije Rafija Kadić i Dragan Dašić, prenose Vijesti.