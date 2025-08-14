Pripadnici Uprave policije reagovali su po prijavi o maskiranim osobama u Park-šumi Gorica.

Izvor: MONDO

Istraga je, kako su saopštili, pokazala da oni nisu imali namjeru da izazovu požar, već da su neinformisani o zabrani kretanja u ovom području.

“Radi potpunog informisanja građana o događajima koji su izazvali posebnu pažnju javnosti i zahtijevaju informisanost od strane nadležnih organa, obavještavamo vas da su preduzete aktivnosti shodno informacijama objavljenim u više medija kao i po prijavi pripadnika Službe zaštite i spašavanja da su u Park – šumi Gorica uočena maskirana lica na koja su ukazali i kako su kasnije prenijeli mediji – da su osujećena u namjeri da podmetnu požar, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah i bez odlaganja postupili po navedenoj prijavi i informaciji”, navodi policija.

U vezi sa navedenim, istovremeno ukazuju da su pripadnici Uprave policije bili raspoređeni na jednom od lokaliteta i nalazili su se u blizini lica mjesta.

“Preduzetim mjerama i radnjama, te prikupljenim obavještenjima od više lica, utvrđeno je da u odnosu na lica na koja je ukazano – ista nijesu zatečena na licu mjesta, a daljim pregedom lica mjesta je utvrđeno da nije preduzeta bilo koja opšteopasna radnja neposrednog podmetanja požara niti je utvrđeno da su ova lica preduzela radnju planiranja u vezi sa podmetanjem požara, već se radilo o licima koja nijesu bila informisana da ne mogu ući u brdo Gorica među kojima je bilo i stranih državljana koji nijesu imali saznanja o zabrani i organičenju kretanja na određenom prostoru i lokalitetu”, ističu.

Uprava policije ističe važnost pravovremene i prokativne reakcije i postupanja službi lokalne samouprave i detekcije lica koja se u ovako složenim situacijama nađu na kriznim područjima i područjima u kojima je na snazi zabrana kretanja i boravka.