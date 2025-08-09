Čovjek je navodno objasnio da je kosti našao u Jagodini i da ih je ponio sa sobom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac Z. G.(60) oskrnavio je, kako se sumnja dedin grob i izvadio kosti, koje je ponio sa sobom.

Kako se nezvanično saznaje, prije nekoliko dana dogodio se bizaran slučaj, kada je muškarac Z.G. odnio u jednu policijsku stanicu ljudske kosti.

"Kosti je nosio u papirnoj kesi u kojoj je bila lobanja i još neke kosti. Navodno ih je policiji odnio da nastave istraživanje koje je on započeo - rekao je sagovornik upoznat sa slučajem.

Prema njegovim riječima čovjek je navodno objasnio da je kosti našao u Jagodini i da ih je ponio sa sobom.

"Istragom koja je pokrenuta došlo se do saznanja da je Z.G. u Jagodini protiv njega prije skoro 10 godina podnijeta prijava zbog sumnje da je oskrnavio dedin grob. Navodno to je uradio jer sumnjao da mu je neko zamijenio dedine kosti - rekao je sagovornik.

Posmrtni ostaci prevezeni su na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdilo čiji su. O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje će dalje preduzeti mjere protiv Z.G.