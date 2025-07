Vrhovni sud produžio je pritvor Nikoli Dedaju, Aldinu Mlatišumi, Hajrulu Jahoviću i Harisu Kardoviću za još tri mjeseca.

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 23. jula 2025. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih N.D., A.M., H.J. i H.K. produžilo im je pritvor za još po tri mjeseca, tako da po ovom rješenju može najduže trajati N.D. do 7. novembra 2025., a A.M., H.J. i H.K do 29.oktobra 2025.godine”, saopštili su iz Vrhovnog suda, prenosi CdM.