Iz Uprave policije rečeno da je samo od januara 2025. do 1. jula, evidentirano 268 stranih državljana za 333 krivična djela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose "Vijesti", u prosjeku gotovo dva strana državljanina dnevno budu procesuirana u Crnoj Gori zbog sumnje da su počinili krivična djela pokazuje petogodišnji presjek koji obuhvata period od početka 2020. do kraja 2024. godine.

U tom periodu, ukupno 3.334 stranih državljana bilo je povezano sa 3.385 krivičnih djela, što znači da godišnje u prosjeku bude procesuirano 667 osoba za 677 krivičnih djela.

“Uprava policije je nadležnim tužilaštvima u periodu od početka 2020. do kraja 2024. godine procesuirala ukupno 3.334 strana državljana zbog osnovane sumnje da su počinili 3385 krivičnih djela. U periodu od 1. januara do 1. jula 2025. godine, u evidenciji učinilaca krivičnih djela, evidentirano je ukupno 268 stranih državljana za 333 krivična djela”, saopšteno je iz UP kojom rukovodi Lazar Šćepanović.

Državljani Srbije najčešći su počinioci krivičnih djela među stranim državljanima, a zatim slijede državljani Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Turske...

Za tih pet godina, srpski državljani počinili su ukupno 936 krivičnih djela, Kosovari 439, Albanci 323, državljani BiH 321, Rusije 260, Turske 253...

Upoređujući ukupnu statistiku po godinama, proizilazi da stranci najveći broj krivičnih djela počine na primorju, odnosno na teritoriji koja pripada policijskom Regionalnom centru “Jug”, da je u 2022. godini došlo do pada broja procesuiranih u poređenju s dvije prethodne godine, ali i da je zabilježen ponovni rast u 2023. i 2024, kako prenose "Vijesti".

Najzastupljenije vrste krivičnih djela djela u skoro svim godinama su saobraćajna djela, falsifikovanja, krađe, zloupotrebe droga i nasilje u porodici.

U toku 2020. godine procesuirano je 725 stranih državljana za 749 krivičnih djela, a najčešća djela odnosila su se na nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, krađe, teške krađe, falsifikovanja isprave, krivična djela u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, utaje poreza i doprinosa, i krivična djela u vezi sa zloupotrebama opojnih droga, kako prenose "Vijesti".

U najvećem broju, saopštili su “Vijestima” iz policije, počinioci krivičnih djela su državljani: Srbije - 169 osoba, Kosova - 125, Albanije - 109, Bosne i Hercegovine - 78, Rusije - 66 i Turske - 47 osoba.

“Posmatrano po regionalnim centrima bezbjednosti, stranci su kao počinioci krivičnih djela evidentirani na nivou Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’ - 124 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Jug’ - 526 lica, Regionalnog centra bezbjednosti - ‘Zapad’ - 30 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Sjever’ - 45 lica”, navodi se u odgovorima.

U toku 2021. godine procesuirano je 690 stranih državljana za 707 krivičnih djela, najčešće iz oblasti nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, teške krađe i krađe, falsifikovanja isprave, krivična djela u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, krivična djela u vezi sa zloupotrebama opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, nedozvoljena trgovina, nasilje u porodici i porodičnoj zajednici.

“U najvećem broju počinioci krivičnih djela su državljani: Srbije - 203 lica, Kosova - 95 lica, Albanije - 72 lica, Bosne i Hercegovine - 66 lica, Turske - 50 lica, Rusije - 36 lica, Makedonije - 20 lica, Ukrajine - 19 lica, Hrvatske - 15 lica. Posmatrano po regionalnim centrima bezbjednosti, stranci su kao počinioci krivičnih djela evidentirani na nivou Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’ - 110 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Jug’ - 495 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Zapad’ - 19 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Sjever’ - 66 lica”.

Prema podacima Uprave policije, u toku 2022. godine procesuirano je 559 stranih državljana za 578 krivičnih djela, najčešće u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, falsifikovanja isprave, teške krađe i krađe, zloupotrebe opojnih droga...

“U najvećem broju počinioci krivičnih djela su državljani: Srbije -156 lica, Kosova - 71 lice, Bosne i Hercegovine - 55 lica, Turske - 48 lica, Albanije - 41 lice, Rusije - 32 lica, Ukrajine - 26 lica, Njemačke - 11 lica, Makedonije - 10 lica. Posmatrano po regionalnim centrima bezbjednosti, stranci su kao počinioci krivičnih djela evidentirani na teritoriji nadležnosti: Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’ - 124 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Jug’ - 366 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Zapad’ - 24 lica, Regionalnog centra bezbjednosti ‘Sjever’ - 45 lica”.

Tokom 2023. godine procesuirano je 655 stranih državljana za 658 krivičnih djela, a dominirala su praktično ista djela kao i prethodne godine...

“U najvećem broju počinioci krivičnih djela su državljani: Srbije - 204 lica, Kosova - 75 lica, Bosne i Hercegovine - 63 lica, Rusije - 54 lica,Turske - 52 lica, Albanije - 51 lice, Ukrajine - 20 lica, Makedonije - 18 lica, Njemačke - 13 lica”.

Opet je najviše krivičnih djela počinjeno na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti “Jug” - 434 osobe...

U toku 2024. godine procesuirano je 705 stranih državljana za počinjena 693 krivična djela, a u najvećem broju počinioci krivičnih djela su državljani Srbije - 204, Kosova - 73, Rusije - 72, Bosne i Hercegovine - 59, Turske - 56, Albanije - 50, Ukrajine - 25, Makedonije - 22, Njemačke - 22 i Hrvatske - 11 osoba.

“Posmatrano po regionalnim centrima bezbjednosti, stranci su kao počinioci krivičnih djela registrovani na teritoriji nadležnosti: Regionalnog centra bezbjednosti “Centar” - 156 lica, Regionalnog centra bezbjednosti “Jug” - 438 lica, Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad” - 42 lica, Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” - 69 lica”, rečeno je “Vijestima” iz Uprave policije.