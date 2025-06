Službenici Sektora granične policije su, u aktivnostima usmjerenim na otkrivanje, suzbijanje i sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala, lišili slobode ruskog državljanina i pronašli skupocjeno vozilo sa Interpolove potjernice.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Postupajući po operativnim saznanjima, a u okviru međunarodnih policijskih aktivnosti, službenici Stanice granične policije Bar, su juče, na teritoriji opštine Budva, pronašli i privremeno oduzeli od lica D.P.(45) putničko motorno vozilo marke Porsche 911 Carrera, njemačkih registarskih oznaka. Provjerom kroz baze podataka utvrđeno je da se pomenuto vozilo potražuje od strane NCB Interpola Njemačke, nakon čega je oduzeto i predato na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na ulazu u Crnu Goru, prilikom kontrole putnika na letu strane aviokompanije, izvršili kontrolu putnih isprava ukrajinskog državljanina V.K.(38).

Zbog sumnje u vjerodostojnost i ispravnost pasoša, izvršena je detaljna granična kontrola na II liniji graničnih provjera, čime je ustanovljen veći broj odstupanja koji ukazuju na to da je u pitanju falsifikat dokumenta. Dodatnim provjerama je utvrđeno da je V.K. ruski državljanin, kod kojeg je pronađen i pasoš Rusije. On je, kako se sumnja, predmetni pasoš kupio u Ukrajini za 500 eura, kojim je kako se sumnja namjeravao da otputuje u Njemačku. On je falsifikovanom ispravom prethodno prešao granice Moldavije i Turske, navodi se u saopštenju.

Kako kažu iz UP, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, V.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.